ERP maksājumu tīmekļa semināri
Uzziniet, kā racionalizēt kreditoru parādus, izmantojot iegultās maksājumu iespējas un FX risinājumus ERP.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Atklājiet iegulto maksājumu iespējas
Uzziniet, kā racionalizēt pārdevēju maksājumus Microsoft Dynamics 365 Business Central, izmantojot Xe iegulto maksājumu risinājumu. Racionalizējiet darba plūsmas, izmantojiet reāllaika bankas validāciju un automatizētu pārskatu sniegšanu, lai palielinātu efektivitāti.
Microsoft Dynamics 365 Finance
Automatizēt rēķinu un maksājumu procesu
Uzziniet, kā automatizēt rēķinu apstrādi ar OCR un pēc tam apstrādāt maksājumus, izmantojot Dynamics 365 Finance. Skatieties Xe un Microsoft ekspertu demonstrācijas tiešraidē, kas jums parādīs, kā optimizēt savu kreditoru parādu darba plūsmu.
Vēlaties redzēt mūsu ERP risinājumu darbībā?
Racionalizējiet savu darbību un vienkāršojiet globālos maksājumus ar Xe ERP risinājumu. Uzziniet paši, cik viegli mūsu iegultā maksājumu tehnoloģija integrējas jūsu ERP sistēmā, uzlabojot efektivitāti un ietaupot jūsu laiku. Vai esat gatavs pārveidot savu uzņēmumu?