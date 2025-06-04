  1. Home
  2. Xe biznesa tīmekļa semināri globālajiem maksājumu risinājumiem - Xe

ERP maksājumu tīmekļa semināri

Uzziniet, kā racionalizēt kreditoru parādus, izmantojot iegultās maksājumu iespējas un FX risinājumus ERP.

R.I.P. bank transfer files. Hello, embedded payments.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Atklājiet iegulto maksājumu iespējas

Uzziniet, kā racionalizēt pārdevēju maksājumus Microsoft Dynamics 365 Business Central, izmantojot Xe iegulto maksājumu risinājumu. Racionalizējiet darba plūsmas, izmantojiet reāllaika bankas validāciju un automatizētu pārskatu sniegšanu, lai palielinātu efektivitāti.

Skatīties pēc pieprasījuma
Automate your invoice process and payments

Microsoft Dynamics 365 Finance

Automatizēt rēķinu un maksājumu procesu

Uzziniet, kā automatizēt rēķinu apstrādi ar OCR un pēc tam apstrādāt maksājumus, izmantojot Dynamics 365 Finance. Skatieties Xe un Microsoft ekspertu demonstrācijas tiešraidē, kas jums parādīs, kā optimizēt savu kreditoru parādu darba plūsmu.

Skatīties pēc pieprasījuma
ERP Integrations with Xe

Vēlaties redzēt mūsu ERP risinājumu darbībā?

Racionalizējiet savu darbību un vienkāršojiet globālos maksājumus ar Xe ERP risinājumu. Uzziniet paši, cik viegli mūsu iegultā maksājumu tehnoloģija integrējas jūsu ERP sistēmā, uzlabojot efektivitāti un ietaupot jūsu laiku. Vai esat gatavs pārveidot savu uzņēmumu?