Global payments for all business sizes

Iespēju nodrošināšana visu lielumu uzņēmumiem

Maksājumu API globāliem darījumiem

Integrējiet Xe maksājumu API tieši savā platformā, lai nodrošinātu drošus un efektīvus starptautiskos maksājumus. Mūsu API kā vadošais maksājumu API risinājums uzņēmumiem vienkāršo pārrobežu darījumus, ietaupot jūsu laiku un naudu.

Sazinieties ar mūsu komandu

Pasaules nozares līderu uzticība

Pievienojieties uzņēmumiem visā pasaulē, kas paļaujas uz Xe drošiem, ātriem un uzticamiem naudas pārskaitījumiem.

Business payments to 220+ countries

Sūtiet naudu uz vairāk nekā 220 valstīm, izmantojot Xe API

Mēs palīdzam visu lielumu uzņēmumiem sasniegt savus mērķus, vienkāršojot starptautiskos maksājumus. Integrējot Xe maksājumu API tieši savā platformā, varat sūtīt maksājumus uz vairāk nekā 220 valstīm, ietaupīt uz banku komisijas maksu un izmantot konkurētspējīgus valūtas maiņas kursus.

Jūsu klientiem un partneriem tas ir lielisks veids, kā palielināt ieņēmumus, piedāvājot starptautiskās maksājumu iespējas savā platformā.

Sazinieties ar Xe, lai integrētu mūsu API

Vienkārša integrācija izstrādātājiem

Mēs nodrošinām rīkus un resursus, lai jūsu komandai būtu viegli integrēt Xe Payments API.

Smilšu kastes vide

Mūsu smilšu kastes vide ļauj testēt integrāciju, neietekmējot reālos datus vai banku sistēmas.

Izstrādātāja API dokumenti

Mūsu API dokumentos ir viegli izpildāmas instrukcijas un koda piemēri, lai atvieglotu izstrādātāju ieviešanu.

Klientu atbalsts

Kad būsiet iestatīts, mēs jums piešķirsim konta pārvaldnieku, kas palīdzēs jums atbildēt uz visiem jautājumiem.

Global payments that benefit your business

finanšu tehnoloģiju, e-komercijas un ceļojumu nozares

Maksājumu API priekšrocības jūsu uzņēmumam

Sūtiet naudu uz vairāk nekā 220 valstīm: Ļaujiet veikt globālus maksājumus tieši no savas platformas, nodrošinot ērtības gan jums, gan jūsu klientiem.

Viengabalaina integrācija: Viegli integrējiet mūsu maksājumu API savā platformā, lai izveidotu risinājumus, kas ļaus jūsu klientiem atgriezties.

Konkurētspējīgi valūtas maiņas kursi: Izmantojiet mūsu konkurētspējīgos valūtas maiņas kursus, lai konvertētu līdzekļus, kad vien tas nepieciešams jūsu uzņēmumam.

Papildu ieņēmumi: Atveriet iespējas, izmantojot starptautisko maksājumu iespējas.

Make a global payment

Jaudīgs API, kas palīdz automatizēt maksājumus

Precīzi darījumi: Nodrošiniet, lai jūsu klienti būtu apmierināti ar ātriem, drošiem un bezkļūdu darījumiem, kas novērš manuālās apstrādes riskus.

Rēķinu automatizācija: Vienkāršojiet ārzemju rēķinu pārvaldību, izmantojot automatizētu rēķinu izveidi, nosūtīšanu, maksājumu apstrādi un izsekošanu.

Tiešie bankas maksājumi: Nosūtiet naudu tieši uz savu piegādātāju bankas kontiem, lai ātri un bez problēmām veiktu biznesa maksājumus.

Aprunājieties ar komandas biedru jau šodien

Kā sākt darbu ar maksājumu API

Vienkāršojiet globālos maksājumu procesus četros vienkāršos soļos:

Izveidot kontu

Sazinieties ar mums, lai izveidotu savu Xe Sandbox kontu un pārbaudītu mūsu dažādos risinājumus.

Testēšana un integrācija

Izmantojiet mūsu plašo dokumentāciju, lai testētu un integrētu maksājumu API tieši savos produktos.

Pārbaudiet un sāciet tiešraidi

Pārbaudiet savu integrāciju, lai pārliecinātos, ka tā darbojas nevainojami, un esat gatavs palaišanai!

Maksājumu apstrāde

Kad mūsu API sāk darboties, mūsu API automatizē darījumus, ietaupot jūsu laiku un samazinot manuālā darba slodzi.

Izstrādāts, lai nodrošinātu mērogojamību un uzticamību

Uzziniet, kāpēc Xe maksājumu API ir labākā izvēle jūsu globālajiem biznesa pārskaitījumiem:

Mērogošanas

Mūsu RESTful API dizains nodrošina efektīvu izstrādi, testēšanu un mērogošanu, kad jūsu bizness aug.

Drošs

Nozarē vadošā šifrēšanas un drošības prakse nodrošina jūsu darījumu un datu aizsardzību.

Uzticams

Pateicoties vairāk nekā 30 gadu pieredzei starptautisko maksājumu jomā, Xe nodrošina precīzus, uzticamus un rezultatīvus maksājumus.

Sazinieties ar mūsu API ekspertiem

Sazinieties ar mums jau šodien, lai apspriestu jūsu konkrētās vajadzības. Izmantojot Xe Maksājumu API, varat racionalizēt globālo maksājumu apstrādi, samazināt izmaksas un nodrošināt saviem klientiem ērtu apkalpošanu.

Maksājumu API jautājumi

Xe maksājumu API palīdz uzņēmumiem integrēt starptautisko maksājumu iespējas tieši savā platformā. Tas ļauj jums un jūsu klientiem veikt globālus darījumus reāllaikā ar konkurētspējīgiem valūtas maiņas kursiem un uzticamu apstrādi.

Jā. Lai atvieglotu integrācijas procesu, mēs piedāvājam šādus rīkus un resursus:

  1. Pilna API dokumentācija ar koda paraugiem

  2. Drošas testēšanas vide smilšu kastē

  3. Specializēts konta menedžera atbalsts

Lai integrētu Xe maksājumu API, izpildiet četras vienkāršas darbības:

  1. Izveidojiet Xe kontu un pieprasiet piekļuvi smilšu kastei.

  2. Izmantojiet dokumentāciju, lai testētu un integrētu API.

  3. Pabeidziet verifikāciju un sāciet darbību.

  4. Sāciet apstrādāt automatizētus globālos maksājumus!

Maksājumu API ir izstrādāts tā, lai to varētu paplašināt līdz ar jūsu uzņēmuma izaugsmi. Neatkarīgi no tā, vai esat jaunuzņēmums vai uzņēmums, Maksājumu API atbalsta liela apjoma darījumus, nezaudējot savu veiktspēju.

Jā. Xe Maksājumu API atbalsta rēķinu automatizāciju, lai jūs varētu efektīvi izveidot, nosūtīt, apstrādāt un izsekot rēķinus savā sistēmā.

Lai ar kādu runātu par cenām, sazinieties ar mums, lai apspriestu, kā mēs vislabāk varam palīdzēt jūsu vajadzībām. Xe komandas darbinieks sazināsies ar jums, lai atrastu plānu, kas atbilst jūsu biznesa mērķiem.

Lai saņemtu palīdzību integrācijas jautājumos, sazinieties ar savu īpašo konta menedžeri. Viņi varēs jums sniegt specializētu palīdzību, kas saistīta ar iestatīšanu vai jebkādiem papildu jautājumiem.