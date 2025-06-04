- Home
Iespēju nodrošināšana visu lielumu uzņēmumiem
Maksājumu API globāliem darījumiem
Integrējiet Xe maksājumu API tieši savā platformā, lai nodrošinātu drošus un efektīvus starptautiskos maksājumus. Mūsu API kā vadošais maksājumu API risinājums uzņēmumiem vienkāršo pārrobežu darījumus, ietaupot jūsu laiku un naudu.
Pasaules nozares līderu uzticība
Pievienojieties uzņēmumiem visā pasaulē, kas paļaujas uz Xe drošiem, ātriem un uzticamiem naudas pārskaitījumiem.
Sūtiet naudu uz vairāk nekā 220 valstīm, izmantojot Xe API
Mēs palīdzam visu lielumu uzņēmumiem sasniegt savus mērķus, vienkāršojot starptautiskos maksājumus. Integrējot Xe maksājumu API tieši savā platformā, varat sūtīt maksājumus uz vairāk nekā 220 valstīm, ietaupīt uz banku komisijas maksu un izmantot konkurētspējīgus valūtas maiņas kursus.
Jūsu klientiem un partneriem tas ir lielisks veids, kā palielināt ieņēmumus, piedāvājot starptautiskās maksājumu iespējas savā platformā.
Vienkārša integrācija izstrādātājiem
Mēs nodrošinām rīkus un resursus, lai jūsu komandai būtu viegli integrēt Xe Payments API.
Smilšu kastes vide
Mūsu smilšu kastes vide ļauj testēt integrāciju, neietekmējot reālos datus vai banku sistēmas.
Izstrādātāja API dokumenti
Mūsu API dokumentos ir viegli izpildāmas instrukcijas un koda piemēri, lai atvieglotu izstrādātāju ieviešanu.
Klientu atbalsts
Kad būsiet iestatīts, mēs jums piešķirsim konta pārvaldnieku, kas palīdzēs jums atbildēt uz visiem jautājumiem.
finanšu tehnoloģiju, e-komercijas un ceļojumu nozares
Maksājumu API priekšrocības jūsu uzņēmumam
Sūtiet naudu uz vairāk nekā 220 valstīm: Ļaujiet veikt globālus maksājumus tieši no savas platformas, nodrošinot ērtības gan jums, gan jūsu klientiem.
Viengabalaina integrācija: Viegli integrējiet mūsu maksājumu API savā platformā, lai izveidotu risinājumus, kas ļaus jūsu klientiem atgriezties.
Konkurētspējīgi valūtas maiņas kursi: Izmantojiet mūsu konkurētspējīgos valūtas maiņas kursus, lai konvertētu līdzekļus, kad vien tas nepieciešams jūsu uzņēmumam.
Papildu ieņēmumi: Atveriet iespējas, izmantojot starptautisko maksājumu iespējas.
Jaudīgs API, kas palīdz automatizēt maksājumus
Precīzi darījumi: Nodrošiniet, lai jūsu klienti būtu apmierināti ar ātriem, drošiem un bezkļūdu darījumiem, kas novērš manuālās apstrādes riskus.
Rēķinu automatizācija: Vienkāršojiet ārzemju rēķinu pārvaldību, izmantojot automatizētu rēķinu izveidi, nosūtīšanu, maksājumu apstrādi un izsekošanu.
Tiešie bankas maksājumi: Nosūtiet naudu tieši uz savu piegādātāju bankas kontiem, lai ātri un bez problēmām veiktu biznesa maksājumus.
Kā sākt darbu ar maksājumu API
Vienkāršojiet globālos maksājumu procesus četros vienkāršos soļos:
Izveidot kontu
Sazinieties ar mums, lai izveidotu savu Xe Sandbox kontu un pārbaudītu mūsu dažādos risinājumus.
Testēšana un integrācija
Izmantojiet mūsu plašo dokumentāciju, lai testētu un integrētu maksājumu API tieši savos produktos.
Pārbaudiet un sāciet tiešraidi
Pārbaudiet savu integrāciju, lai pārliecinātos, ka tā darbojas nevainojami, un esat gatavs palaišanai!
Maksājumu apstrāde
Kad mūsu API sāk darboties, mūsu API automatizē darījumus, ietaupot jūsu laiku un samazinot manuālā darba slodzi.
Izstrādāts, lai nodrošinātu mērogojamību un uzticamību
Uzziniet, kāpēc Xe maksājumu API ir labākā izvēle jūsu globālajiem biznesa pārskaitījumiem:
Mērogošanas
Mūsu RESTful API dizains nodrošina efektīvu izstrādi, testēšanu un mērogošanu, kad jūsu bizness aug.
Drošs
Nozarē vadošā šifrēšanas un drošības prakse nodrošina jūsu darījumu un datu aizsardzību.
Uzticams
Pateicoties vairāk nekā 30 gadu pieredzei starptautisko maksājumu jomā, Xe nodrošina precīzus, uzticamus un rezultatīvus maksājumus.
Sazinieties ar mūsu API ekspertiem
Sazinieties ar mums jau šodien, lai apspriestu jūsu konkrētās vajadzības. Izmantojot Xe Maksājumu API, varat racionalizēt globālo maksājumu apstrādi, samazināt izmaksas un nodrošināt saviem klientiem ērtu apkalpošanu.
Maksājumu API jautājumi
Xe maksājumu API palīdz uzņēmumiem integrēt starptautisko maksājumu iespējas tieši savā platformā. Tas ļauj jums un jūsu klientiem veikt globālus darījumus reāllaikā ar konkurētspējīgiem valūtas maiņas kursiem un uzticamu apstrādi.
Jā. Lai atvieglotu integrācijas procesu, mēs piedāvājam šādus rīkus un resursus:
Pilna API dokumentācija ar koda paraugiem
Drošas testēšanas vide smilšu kastē
Specializēts konta menedžera atbalsts
Lai integrētu Xe maksājumu API, izpildiet četras vienkāršas darbības:
Izveidojiet Xe kontu un pieprasiet piekļuvi smilšu kastei.
Izmantojiet dokumentāciju, lai testētu un integrētu API.
Pabeidziet verifikāciju un sāciet darbību.
Sāciet apstrādāt automatizētus globālos maksājumus!
Maksājumu API ir izstrādāts tā, lai to varētu paplašināt līdz ar jūsu uzņēmuma izaugsmi. Neatkarīgi no tā, vai esat jaunuzņēmums vai uzņēmums, Maksājumu API atbalsta liela apjoma darījumus, nezaudējot savu veiktspēju.
Jā. Xe Maksājumu API atbalsta rēķinu automatizāciju, lai jūs varētu efektīvi izveidot, nosūtīt, apstrādāt un izsekot rēķinus savā sistēmā.
Lai ar kādu runātu par cenām, sazinieties ar mums, lai apspriestu, kā mēs vislabāk varam palīdzēt jūsu vajadzībām. Xe komandas darbinieks sazināsies ar jums, lai atrastu plānu, kas atbilst jūsu biznesa mērķiem.
Lai saņemtu palīdzību integrācijas jautājumos, sazinieties ar savu īpašo konta menedžeri. Viņi varēs jums sniegt specializētu palīdzību, kas saistīta ar iestatīšanu vai jebkādiem papildu jautājumiem.