ERP klientu stāsti
Uzziniet, kā klienti ir atrisinājuši savas problēmas un ietaupījuši laiku, izmantojot Xe iegultos maksājumu risinājumus ERP.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
Uzziniet, kā UltraSource, Kanzasā bāzēts iekārtu piegādātājs, pārveidoja savu Maksājumu procesu, integrējot Xe Global Business Payments Microsoft Dynamics 365 Finance. Šī automatizācija novērsa manuālo darbu veikšanu, racionalizēja piegādātāju maksājumus un ļāva uzņēmumam koncentrēties uz stratēģisko izaugsmi, un tas viss notika progresīvā finanšu direktora Roba Mogrena vadībā.
Hansens - Microsoft Dynamics 365 Finance
Hansen Technologies, globāls programmatūras piegādātājs, uzlaboja savu Maksājumu procesu, integrējot Xe.com maksājumu risinājumu Microsoft Dynamics 365 Finance. Šī automatizācija racionalizēja gan vietējos, gan starptautiskos maksājumus, samazināja manuālo kļūdu skaitu un palielināja darbības efektivitāti, ļaujot finanšu direktoram Ričardam Eņģelim un viņa komandai droši pārvaldīt maksājumus savā ERP sistēmā.
Atlas Pearls - D365 Business Central
Atlas Pearls, viens no lielākajiem Dienvidjūras pērļu ražotājiem, modernizēja savas Maksājumu uzskaites operācijas, izmantojot Xe Global Business Payments, kas iestrādāts Microsoft Dynamics 365 Business Central. Finanšu kontrolieres Rebekas Makkingas vadībā automatizācija uzlaboja maksājumu efektivitāti, aizstāja manuālās darba plūsmas un ļāva uzņēmumam piešķirt prioritāti izaugsmei un inovācijām.
