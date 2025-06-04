Jums jauns sākums, mums pazīstama teritorija

Pārceļoties uz ārzemēm, ir daudz pārmaiņu un neskaidrību, taču mūsu uzticamība paliek nemainīga.

Pārsūtīšana ar pārliecību
Move your money with you

Pārcelšanās uz ārzemēm veicināšana

Neatkarīgi no tā, vai pārceļaties uz citu darbavietu, turpināt izglītību vai sākat jaunu posmu jaunā valstī, Xe nodrošina, ka jūsu nauda droši un efektīvi nonāk tur, kur jums to vajag. Ar mūsu nevainojamo pārskaitījumu palīdzību jūsu lielo pārcelšanās laikā par finanšu pārvaldību būs mazāk rūpju.

Sāciet pārsūtīšanu tagad
Speak with our transfer experts

24/5 ekspertu globālais pārskaitījumu atbalsts

Sazinieties ar mums, ja jums ir jautājumi par lieliem naudas pārskaitījumiem vai vēlaties uzzināt, kā Xe var palīdzēt jums ietaupīt uz pārcelšanās ārzemēs rēķina. Sazinieties ar mūsu pārsūtīšanas ekspertiem jau šodien, izmantojot tālruni, tērzēšanu tiešraidē vai e-pastu.

Zvaniet mums: +1 (800) 772-7779 Palīdzības centrs

Izbaudiet Xe priekšrocības

Maximize your money with Xe

Banku pārspētas likmes

Mēs pastāvīgi piedāvājam labākas likmes nekā bankas, nodrošinot jums vislielāko vērtību par jūsu naudu. Salīdziniet mūs ar savu banku un redziet atšķirību.

What you see is what you get

Zema vai nekāda maksa

Mēs iekasējam mazāk, tāpēc jūs ietaupāt vairāk. Turklāt pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs vienmēr norādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat.

90% of transfers arrive in minutes.

Zibens pārsūtīšana

Mēs nodrošinām ātru un vienkāršu naudas nosūtīšanu uz ārzemēm. 90% pārskaitījumi tiek veikti dažu minūšu laikā, nodrošinot, ka jūsu nauda sasniedz galamērķi, kad jums tas ir nepieciešams.

Trusted & Secure

Vairāk nekā 30 gadu izcilības

Mūsu reputācija ir balstīta uz uzticēšanos. Vairāk nekā 280 miljoni cilvēku paļaujas uz mūsu drošajiem pakalpojumiem, lai katru dienu apstrādātu tūkstošiem globālu darījumu.

Track every step of the way

Izsekošana reāllaikā

Izmantojot mūsu reāllaika pārskaitījumu izsekošanu, jūs vienmēr būsiet informēts. Piekļūstiet reāllaika atjauninājumiem jebkurā laikā tieši no sava konta.

Set it and forget it

Regulārie maksājumi

Vai vēlaties iestatīt periodiskus maksājumus, piemēram, par nodokļiem, rēķiniem, ieguldījumiem vai hipotēku? Xe ļauj viegli iestatīt periodiskus maksājumus.

Salīdziniet mūs ar savu banku

Xe pastāvīgi piedāvā bankām izdevīgākus valūtas maiņas kursus, lai jūsu kabatā paliktu vairāk naudas. Ar iepriekš noteiktu cenu un bez pārsteiguma komisijas maksas mēs pārspējam tradicionālās bankas.

Salīdziniet likmes
The better way to transfer bank-to-bank

Pārsūtiet vairāk, izmantojot lielākus sūtījumu limitus

Mēs piedāvājam lielākus pārskaitījumu limitus nekā tradicionālās bankas, ļaujot jums ar vienu pārskaitījumu nosūtīt vairāk. Atvadieties no lielāku summu sadalīšanas un izmantojiet vienkāršāku un efektīvāku naudas pārvietošanas veidu.

Sākt sūtīt
Save on recurring bills

Ietaupiet vairāk uz ikdienas rēķiniem un izdevumiem

Pārceļoties uz ārzemēm, ir svarīgi plānot regulāros rēķinus. Izmantojot Xe, varat viegli pārvaldīt šos maksājumus un ietaupīt vairāk, izmantojot banku piedāvātās labākās likmes, nodrošinot, ka jums ir pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu regulārās izmaksas.

Sāciet pārsūtīšanu tagad

Kā ar Xe pārskaitīt naudu par pārcelšanos uz ārzemēm?

Create account

Izveidot kontu

Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Tūlītējs citāts

Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Sūtīt naudu

Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Transfēra izsekošana

Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārsūtīšanu.

Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.

More ways Xe can help you

Uzziniet, ko vēl Xe var paveikt jūsu labā

Vēlaties uzzināt, cik plašas ir mūsu zināšanas? Mūsu klienti paļaujas uz mums visos gadījumos, sākot ar ikdienas pārskaitījumiem un beidzot ar nozīmīgiem darījumiem. Izpētiet mūsu populārākās transfēra iespējas.

Uzzināt vairāk

Bieži uzdotie jautājumi par lieliem naudas pārvedumiem