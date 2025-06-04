Pārvaldiet savu īpašumu ārzemēs ar Xe

Maksājiet hipotekāro kredītu ārzemēs vai iekasējiet īres maksu, izmantojot ātrus un drošus pārskaitījumus, kas vienkāršo jūsu finanšu pārvaldību.

Pārsūtīšana ar pārliecību
Maintain your overseas mortgage with ease

Viegli pārvaldiet hipotēku & nomas pārskaitījumus

Neatkarīgi no tā, vai maksājat starptautisku hipotekāro kredītu vai pārvaldāt īres pārskaitījumus, mēs nodrošinām vienkāršus un bezstresa naudas pārskaitījumus visā pasaulē. Izmantojiet uzticamus pārrobežu pārskaitījumus un ekspertu atbalstu, lai nodrošinātu nevainojamu pieredzi.

Sākt pārsūtīšanu
Speak with our transfer experts

24/5 ekspertu globālais pārskaitījumu atbalsts

Naudas apmaiņai un pārskaitījumiem jābūt vienkāršiem. Sazinieties ar Xe pārskaitījumu ekspertiem, ja jums ir jautājumi par lieliem naudas pārskaitījumiem vai par to, kā sākt starptautisku hipotēkas vai īres pārskaitījumu.

Zvaniet mums: +1 (800) 772-7779

Izbaudiet Xe priekšrocības

Maximize your money with Xe

Banku pārspētas likmes

Mēs pastāvīgi piedāvājam labākas likmes nekā bankas, nodrošinot jums vislielāko vērtību par jūsu naudu. Salīdziniet mūs ar savu banku un redziet atšķirību.

What you see is what you get

Zema vai nekāda maksa

Mēs iekasējam mazāk, tāpēc jūs ietaupāt vairāk. Turklāt pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs vienmēr norādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat.

90% of transfers arrive in minutes.

Zibens pārsūtīšana

Mēs nodrošinām ātru un vienkāršu naudas nosūtīšanu uz ārzemēm. 90% pārskaitījumi tiek veikti dažu minūšu laikā, nodrošinot, ka jūsu nauda sasniedz galamērķi, kad jums tas ir nepieciešams.

Trusted & Secure

Vairāk nekā 30 gadu izcilības

Mūsu reputācija ir balstīta uz uzticēšanos. Vairāk nekā 280 miljoni cilvēku paļaujas uz mūsu drošajiem pakalpojumiem, lai katru dienu apstrādātu tūkstošiem globālu darījumu.

Track every step of the way

Izsekošana reāllaikā

Izmantojot mūsu reāllaika pārskaitījumu izsekošanu, jūs vienmēr būsiet informēts. Piekļūstiet reāllaika atjauninājumiem jebkurā laikā tieši no sava konta.

Set it and forget it

Regulārie maksājumi

Vai vēlaties iestatīt periodiskus maksājumus, piemēram, par nodokļiem, rēķiniem, ieguldījumiem vai hipotēku? Xe ļauj viegli iestatīt periodiskus maksājumus.

Salīdziniet mūs ar savu banku

Xe pastāvīgi piedāvā bankām izdevīgākus valūtas maiņas kursus, lai jūsu kabatā paliktu vairāk naudas. Ar iepriekš noteiktu cenu un bez pārsteiguma komisijas maksas mēs pārspējam tradicionālās bankas.

Salīdziniet likmes

Kā pārvaldīt hipotēku & īres pārskaitījumus ar Xe

Create account

Izveidot kontu

Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Tūlītējs citāts

Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Sūtīt naudu

Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Transfēra izsekošana

Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārsūtīšanu.

Never miss a payment

Nekad nepalaidiet garām termiņu, izmantojot plānotos pārskaitījumus

Nav nekā sliktāka par maksājuma termiņa nokavēšanu. Izmantojot Xe, varat automatizēt lielus naudas pārskaitījumus, tādējādi samazinot risku, ka var tikt nokavēts maksājums un rasties kavējuma maksa un sarežģījumi.

Reģistrējieties

Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.

More ways Xe can help you

Uzziniet, ko vēl Xe var paveikt jūsu labā

Vēlaties uzzināt, cik plašas ir mūsu zināšanas? Mūsu klienti paļaujas uz mums visos gadījumos, sākot ar ikdienas pārskaitījumiem un beidzot ar nozīmīgiem darījumiem. Izpētiet mūsu populārākās transfēra iespējas.

Uzzināt vairāk

Bieži uzdotie jautājumi par lieliem naudas pārvedumiem