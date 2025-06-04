Ieguldījumu portfeļa izmantošana globālā mērogā
Paplašini savu portfeli ārzemēs ar pārskaitījumiem uz vairāk nekā 190 valstīm un 130 valūtām.
Salīdziniet likmes un pārvērsiet uzkrājumus investīcijās
Neatkarīgi no tā, vai investējat ārvalstu akcijās, nekustamajā īpašumā vai intriģējošā jaunuzņēmumā, mūsu konkurētspējīgās likmes un zemās komisijas maksas nodrošina, ka vairāk jūsu naudas nonāk jūsu ieguldījumos.
24/5 ekspertu globālais pārskaitījumu atbalsts
Jums ir jautājumi par lielu summu pārskaitīšanu, lai palielinātu savu ieguldījumu portfeli? Mūsu komanda palīdzēs jums pārcelšanās procesā. Sazinieties ar mūsu pārsūtīšanas ekspertiem jau šodien, izmantojot tālruni, tērzēšanu tiešraidē vai e-pastu.
Izbaudiet Xe priekšrocības
Banku pārspētas likmes
Mēs pastāvīgi piedāvājam labākas likmes nekā bankas, nodrošinot jums vislielāko vērtību par jūsu naudu. Salīdziniet mūs ar savu banku un redziet atšķirību.
Zema vai nekāda maksa
Mēs iekasējam mazāk, tāpēc jūs ietaupāt vairāk. Turklāt pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs vienmēr norādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat.
Zibens pārsūtīšana
Mēs nodrošinām ātru un vienkāršu naudas nosūtīšanu uz ārzemēm. 90% pārskaitījumi tiek veikti dažu minūšu laikā, nodrošinot, ka jūsu nauda sasniedz galamērķi, kad jums tas ir nepieciešams.
Vairāk nekā 30 gadu izcilības
Mūsu reputācija ir balstīta uz uzticēšanos. Vairāk nekā 280 miljoni cilvēku paļaujas uz mūsu drošajiem pakalpojumiem, lai katru dienu apstrādātu tūkstošiem globālu darījumu.
Izsekošana reāllaikā
Izmantojot mūsu reāllaika pārskaitījumu izsekošanu, jūs vienmēr būsiet informēts. Piekļūstiet reāllaika atjauninājumiem jebkurā laikā tieši no sava konta.
Regulārie maksājumi
Vai vēlaties iestatīt periodiskus maksājumus, piemēram, par nodokļiem, rēķiniem, ieguldījumiem vai hipotēku? Xe ļauj viegli iestatīt periodiskus maksājumus.
Salīdziniet mūs ar savu banku
Xe pastāvīgi piedāvā bankām izdevīgākus valūtas maiņas kursus, lai jūsu kabatā paliktu vairāk naudas. Ar iepriekš noteiktu cenu un bez pārsteiguma komisijas maksas mēs pārspējam tradicionālās bankas.
Pārsūtiet vairāk, izmantojot lielākus sūtījumu limitus
Mēs piedāvājam lielākus pārskaitījumu limitus nekā tradicionālās bankas, ļaujot jums ar vienu pārskaitījumu nosūtīt vairāk. Atvadieties no lielāku summu sadalīšanas un izmantojiet vienkāršāku un efektīvāku naudas pārvietošanas veidu.
Izmantojiet mūsu valūtu diagrammas, lai noteiktu savu pārskaitījuma laiku
Xe interaktīvās valūtu diagrammas ir spēcīgs rīks vēsturisko tendenču analīzei, kas palīdz jums pieņemt pamatotākus lēmumus par investīcijām. Pat mazākā valūtas maiņas kursa starpība var krasi ietekmēt vērtību.
Vēlaties investēt...
Nekustamais īpašums ārzemēs?
Palieliniet savus ieguldījumus nekustamajā īpašumā starptautiskā mērogā ar Xe. Mūsu konkurētspējīgie valūtas maiņas kursi un ātrie, drošie pārskaitījumi palīdz jums izmantot nekustamā īpašuma iespējas visā pasaulē.
Akcijas ārzemēs?
Ar Xe diversificējiet savu akciju portfeli pāri robežām. Mūsu reāllaika valūtas dati un netraucēts pārskaitījumu process palīdz jums izmantot iespējas ārvalstu tirgos.
Paplašināt pārklājumu?
Paplašiniet sava uzņēmuma pārklājumu ar Xe. Mūsu specializētie korporatīvie pakalpojumi un liela apjoma pārskaitījumu iespējas vienkāršo globālo finanšu pārvedumu pārvaldību, ļaujot jums koncentrēties uz sava uzņēmuma izaugsmi.
Naudas pārskaitīšana, lai investētu ārzemēs ar Xe
Izveidot kontu
Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.
Tūlītējs citāts
Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.
Sūtīt naudu
Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.
Transfēra izsekošana
Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārsūtīšanu.
Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.
Uzziniet, ko vēl Xe var paveikt jūsu labā
Vēlaties uzzināt, cik plašas ir mūsu zināšanas? Mūsu klienti paļaujas uz mums visos gadījumos, sākot ar ikdienas pārskaitījumiem un beidzot ar nozīmīgiem darījumiem. Izpētiet mūsu populārākās transfēra iespējas.
Bieži uzdotie jautājumi par lieliem naudas pārvedumiem
Lielu naudas summu nosūtīšana ar Xe ir ļoti vienkārša. Vienkārši izpildiet turpmāk norādītos 6 soļus.
1. solis: Reģistrējieties bezmaksas
Pierakstieties savā Xe kontā vai reģistrējieties bez maksas. Tas aizņem tikai dažas minūtes, un jums ir nepieciešama tikai e-pasta adrese.
2. solis: Saņemiet piedāvājumu
Nosūtiet mums valūtu, kādā vēlaties veikt pārskaitījumu, cik daudz naudas vēlaties nosūtīt, un galamērķi.
3. solis: Pievienojiet saņēmēju
Sniedziet saņēmēja maksājuma informāciju (jums būs nepieciešama tāda informācija kā vārds, uzvārds un adrese).
4. solis: Pārbaudiet savu identitāti
Dažiem pārskaitījumiem mums var būt nepieciešami personu apliecinoši dokumenti, lai apstiprinātu, ka tas patiešām esat jūs, un lai jūsu nauda būtu drošībā.
5. solis: apstipriniet savu piedāvājumu
Apstipriniet un finansējiet pārskaitījumu, izmantojot bankas kontu, kredītkarti vai debetkarti, un viss ir izdarīts!
6. solis: Sekojiet pārskaitījumam
Skatiet, kur atrodas jūsu nauda un kad tā nonāk pie saņēmēja. Saņemiet tērzēšanas, tālruņa un e-pasta atbalstu.
Uzņēmumā Xe mēs piedāvājam vairākus naudas sūtīšanas veidus.
Tiešā debeta ACH (ieteicams lieliem pārskaitījumiem):
Tiešā debeta jeb automatizētā klīringa centra (ACH) maksājumi tiek veikti tieši no jūsu bankas konta.
Elektroniskais pārskaitījums (ieteicams lieliem pārskaitījumiem):
Pārskaitījumi pārskaita naudu, pārskaitot to no jūsu bankas uz mūsu banku. Parasti naudu saņemam 24 stundu laikā.
Debeta vai kredītkarte:
Maksājumi ar karti parasti aizņem mazāk nekā 24 stundas. Tomēr par maksājumiem ar karti jāmaksā neliela papildu maksa.
Naudas pārveduma iniciēšana atklāj tipisko ilgumu. Piegādes laika aplēses var mainīties atkarībā no valūtas, galamērķa un maksājuma metodes. Sekojiet pārskaitījumiem, izmantojot Xe lietotnes vai tīmekļa vietnes aktivitāšu ekrānu, un sazinieties ar mūsu virtuālo asistenti Lexi, lai saņemtu palīdzību.
Ātrākās maksājumu iespējas:
Pārskaitījumi sākas, tiklīdz esam saņēmuši jūsu maksājumu.
Kartes maksājumi ir visātrākie, jo tiek apstrādāti gandrīz uzreiz. Steidzamiem pārskaitījumiem izvēlieties maksājumu ar karti.
Bankas pārskaitījumi, tiešie debeta maksājumi un ACH tiek veikti nedaudz lēnāk - tie mūs sasniedz līdz 2 darba dienām.
Piegādes termiņi:
Pēc maksājuma saņemšanas mēs nosūtīsim jums naudu. Atkarībā no valūtas un galamērķa, pārskaitījumi saņēmējus sasniegs pēc 1 līdz 3 darba dienām. Ja rodas bažas, sazinieties ar Lexi, lai sekotu līdzi pārskaitījumiem.
Lai veiktu naudas pārskaitījumu ar Xe, jums būs nepieciešama jūsu bankas informācija, saņēmēja bankas informācija, pārskaitāmā summa un valūta, uz kuru vēlaties veikt maiņu.
Pēc tam, kad esat apstiprinājis informāciju un ir saņemts maksājums, pārskaitījums tiek uzsākts.
Jūsu drošības labad ir noteikti ierobežojumi, cik lielu summu varat nosūtīt ar vienu tiešsaistes pārskaitījumu.
Tiešsaistes pārskaitījumu limits katram reģionam:
Apvienotā Karaliste & Eiropa (GBEU): £350 000 GBP vai ekvivalents nosūtīšanas valūtā
Amerikas Savienotās Valstis (ASV): $535 000 USD vai ekvivalents nosūtīšanas valūtā
Kanāda (CA): $560 000 CAD vai ekvivalents nosūtīšanas valūtā
Austrālija & Jaunzēlande (AUNZ): vai ekvivalents nosūtīšanas valūtā
No Jūsu izvēlētās maksājuma metodes var arī atšķirties summa, ko Jūs varat nosūtīt ar mums. Lai uzzinātu vairāk, izlasiet mūsu bieži uzdotos jautājumus un apskatiet jums pieejamo maksājumu metožu sarakstu.
Klienti Kanādā un ASV, kas maksā ar bankas vai bankas pārskaitījumu:
Klientiem Kanādā, lai maksātu ar bankas vai bankas pārskaitījumu, jānosūta 3000 CAD vai vairāk:
Klientiem ASV, lai maksātu ar bankas vai bankas pārskaitījumu, jānosūta 3000 USD vai vairāk.
Uzņēmumā Xe mēs izmantojam vismodernākos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu līdzekļus un personisko informāciju. Tas ietver:
Šifrēšana:
Visi mūsu platformā pārsūtītie dati tiek šifrēti, izmantojot SSL (Secure Socket Layer) tehnoloģiju.
Atbilstība tiesību aktiem:
Mūs regulē vairāku jurisdikciju finanšu iestādes, nodrošinot stingru drošības standartu ievērošanu.
Divu faktoru autentifikācija:
Mēs piedāvājam divu faktoru autentifikāciju (2FA), lai jūsu kontam nodrošinātu papildu drošības līmeni.
Krāpšanas novēršana:
Ir ieviestas uzlabotas uzraudzības sistēmas, lai atklātu un novērstu krāpnieciskas darbības.
Drošas maksājumu metodes:
Mēs izmantojam tikai drošas un uzticamas maksājumu metodes, lai nodrošinātu jūsu līdzekļu drošību pārskaitījuma laikā.
Ja nosūtāt vairāk nekā 50 000 ASV dolāru gadā (vai ekvivalentu vietējā valūtā), jums ir tiesības saņemt šo pakalpojumu.
Lūk, tikai dažas lietas, ar kurām mūsu komanda varjums palīdzēt: - Atbalsts lielu pārskaitījumu izveidē
- Nākotnes rīkojuma izveide, lai bloķētu pašreizējo nosūtīšanas likmi uz laiku līdz 24 mēnešiem
- Tirgus rīkojumu izveide, lai jūs varētu nosūtīt naudu, kad tiek sasniegta mērķa likme
- Regulāra maksājuma izveide, lai veiktu regulārus, automatizētus pārskaitījumus ar fiksētu likmi, tāpat kā jūsu parastie tiešā debeta maksājumi
Ja vēlaties runāt ar mūsu komandas pārstāvi, varat zvanīt mums, izmantojot zemāk norādīto informāciju:
Apvienotā Karaliste (GB): +441753441800 (8:00-18:00
GMT) Eiropa (ES): +(8:00-18:00 GMT)
Jaunzēlande (NZ): +(9:00-19:00 NZT)
Austrālija (AU): +(9:00-19:00 NZT) Amerikas Savienotās
Valstis (ASV): Amerikas Savienotās Valstis (ASV): +17372557830 (7:00-17:00 PT) Kanāda (CA): +16474753660 (7:00-17:00 PT)