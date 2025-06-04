Ieguldījumu portfeļa izmantošana globālā mērogā

Paplašini savu portfeli ārzemēs ar pārskaitījumiem uz vairāk nekā 190 valstīm un 130 valūtām.

Salīdziniet likmes un pārvērsiet uzkrājumus investīcijās

Neatkarīgi no tā, vai investējat ārvalstu akcijās, nekustamajā īpašumā vai intriģējošā jaunuzņēmumā, mūsu konkurētspējīgās likmes un zemās komisijas maksas nodrošina, ka vairāk jūsu naudas nonāk jūsu ieguldījumos.

24/5 ekspertu globālais pārskaitījumu atbalsts

Jums ir jautājumi par lielu summu pārskaitīšanu, lai palielinātu savu ieguldījumu portfeli? Mūsu komanda palīdzēs jums pārcelšanās procesā. Sazinieties ar mūsu pārsūtīšanas ekspertiem jau šodien, izmantojot tālruni, tērzēšanu tiešraidē vai e-pastu.

Izbaudiet Xe priekšrocības

Banku pārspētas likmes

Mēs pastāvīgi piedāvājam labākas likmes nekā bankas, nodrošinot jums vislielāko vērtību par jūsu naudu. Salīdziniet mūs ar savu banku un redziet atšķirību.

Zema vai nekāda maksa

Mēs iekasējam mazāk, tāpēc jūs ietaupāt vairāk. Turklāt pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs vienmēr norādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat.

Zibens pārsūtīšana

Mēs nodrošinām ātru un vienkāršu naudas nosūtīšanu uz ārzemēm. 90% pārskaitījumi tiek veikti dažu minūšu laikā, nodrošinot, ka jūsu nauda sasniedz galamērķi, kad jums tas ir nepieciešams.

Vairāk nekā 30 gadu izcilības

Mūsu reputācija ir balstīta uz uzticēšanos. Vairāk nekā 280 miljoni cilvēku paļaujas uz mūsu drošajiem pakalpojumiem, lai katru dienu apstrādātu tūkstošiem globālu darījumu.

Izsekošana reāllaikā

Izmantojot mūsu reāllaika pārskaitījumu izsekošanu, jūs vienmēr būsiet informēts. Piekļūstiet reāllaika atjauninājumiem jebkurā laikā tieši no sava konta.

Regulārie maksājumi

Vai vēlaties iestatīt periodiskus maksājumus, piemēram, par nodokļiem, rēķiniem, ieguldījumiem vai hipotēku? Xe ļauj viegli iestatīt periodiskus maksājumus.

Salīdziniet mūs ar savu banku

Xe pastāvīgi piedāvā bankām izdevīgākus valūtas maiņas kursus, lai jūsu kabatā paliktu vairāk naudas. Ar iepriekš noteiktu cenu un bez pārsteiguma komisijas maksas mēs pārspējam tradicionālās bankas.

Pārsūtiet vairāk, izmantojot lielākus sūtījumu limitus

Mēs piedāvājam lielākus pārskaitījumu limitus nekā tradicionālās bankas, ļaujot jums ar vienu pārskaitījumu nosūtīt vairāk. Atvadieties no lielāku summu sadalīšanas un izmantojiet vienkāršāku un efektīvāku naudas pārvietošanas veidu.

Izmantojiet mūsu valūtu diagrammas, lai noteiktu savu pārskaitījuma laiku

Xe interaktīvās valūtu diagrammas ir spēcīgs rīks vēsturisko tendenču analīzei, kas palīdz jums pieņemt pamatotākus lēmumus par investīcijām. Pat mazākā valūtas maiņas kursa starpība var krasi ietekmēt vērtību.

Vēlaties investēt...

Nekustamais īpašums ārzemēs?

Palieliniet savus ieguldījumus nekustamajā īpašumā starptautiskā mērogā ar Xe. Mūsu konkurētspējīgie valūtas maiņas kursi un ātrie, drošie pārskaitījumi palīdz jums izmantot nekustamā īpašuma iespējas visā pasaulē.

Akcijas ārzemēs?

Ar Xe diversificējiet savu akciju portfeli pāri robežām. Mūsu reāllaika valūtas dati un netraucēts pārskaitījumu process palīdz jums izmantot iespējas ārvalstu tirgos.

Paplašināt pārklājumu?

Paplašiniet sava uzņēmuma pārklājumu ar Xe. Mūsu specializētie korporatīvie pakalpojumi un liela apjoma pārskaitījumu iespējas vienkāršo globālo finanšu pārvedumu pārvaldību, ļaujot jums koncentrēties uz sava uzņēmuma izaugsmi.

Naudas pārskaitīšana, lai investētu ārzemēs ar Xe

Izveidot kontu

Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.

Tūlītējs citāts

Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.

Sūtīt naudu

Pievienojiet visu nepieciešamo informāciju un iestatiet pārskaitījumu. Kad saņemsim līdzekļus, mēs parūpēsimies par pārējo.

Transfēra izsekošana

Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārsūtīšanu.

Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Uzziniet, ko vēl Xe var paveikt jūsu labā

Vēlaties uzzināt, cik plašas ir mūsu zināšanas? Mūsu klienti paļaujas uz mums visos gadījumos, sākot ar ikdienas pārskaitījumiem un beidzot ar nozīmīgiem darījumiem. Izpētiet mūsu populārākās transfēra iespējas.

Bieži uzdotie jautājumi par lieliem naudas pārvedumiem