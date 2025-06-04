Naudas pārskaitījums, lai iegādātos īpašumu ārzemēs

Neļaujiet idejai par naudas pārskaitīšanu uz ārzemēm kavēt jūsu nākotni. Lielu summu pārvietošanai ārzemēs jābūt vienkāršai, nevis stresainai. Ar mūsu ātrajiem un uzticamajiem pārskaitījumiem jūsu sapņu mājokļa nodrošināšana ārzemēs ir tikai sākums.

Streamlined and secure large transfers for buying homes, relocating, or investing.

Salīdziniet mūs ar savu banku un redziet Xe atšķirību

Neatkarīgi no tā, vai pērkat brīvdienu māju, pārceļaties uz citu vietu darba dēļ vai ieguldāt īpašumā, Xe zināšanas ir atslēga, lai jūsu sapņi kļūtu par realitāti. Mēs racionalizējam lielus starptautiskos pārskaitījumus, lai jums vienkāršotu procesu.

We’re here to help

24/5 ekspertu globālais pārskaitījumu atbalsts

Ja jums ir nepieciešams atbalsts, lai sagatavotu pārskaitījumu jūsu starptautiskā īpašuma iegādei, mūsu pārskaitījumu eksperti ir gatavi palīdzēt - sazinieties ar mums jau šodien!

Zvaniet mums: +1 (800) 772-7779

Izbaudiet Xe priekšrocības

Maximize your money with Xe

Banku pārspētas likmes

Mēs pastāvīgi piedāvājam labākas likmes nekā bankas, nodrošinot jums vislielāko vērtību par jūsu naudu. Salīdziniet mūs ar savu banku un redziet atšķirību.

What you see is what you get

Zema vai nekāda maksa

Mēs iekasējam mazāk, tāpēc jūs ietaupāt vairāk. Turklāt pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs vienmēr norādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat.

90% of transfers arrive in minutes.

Zibens pārsūtīšana

Mēs nodrošinām ātru un vienkāršu naudas nosūtīšanu uz ārzemēm. 90% pārskaitījumi tiek veikti dažu minūšu laikā, nodrošinot, ka jūsu nauda sasniedz galamērķi, kad jums tas ir nepieciešams.

Trusted & Secure

Vairāk nekā 30 gadu izcilības

Mūsu reputācija ir balstīta uz uzticēšanos. Vairāk nekā 280 miljoni cilvēku paļaujas uz mūsu drošajiem pakalpojumiem, lai katru dienu apstrādātu tūkstošiem globālu darījumu.

Track every step of the way

Izsekošana reāllaikā

Izmantojot mūsu reāllaika pārskaitījumu izsekošanu, jūs vienmēr būsiet informēts. Piekļūstiet reāllaika atjauninājumiem jebkurā laikā tieši no sava konta.

Set it and forget it

Regulārie maksājumi

Vai vēlaties iestatīt periodiskus maksājumus, piemēram, par nodokļiem, rēķiniem, ieguldījumiem vai hipotēku? Xe ļauj viegli iestatīt periodiskus maksājumus.

Sūtiet ar pārliecību

Mūsu klienti, kas ir daļa no Euronet Worldwide ģimenes, pagājušajā gadā uzticējās mums, lai droši apstrādātu starptautiskos naudas pārvedumus vairāk nekā 115 miljardu ASV dolāru vērtībā. Ar izdevīgām likmēm un zemām komisijas maksām mēs atvieglojam naudas sūtīšanu uz ārzemēm.

Save on recurring expenses

Automatizēt pārskaitījumus savlaicīgu maksājumu veikšanai

Iegādājoties starptautisku nekustamo īpašumu, ir ļoti svarīgi plānot tādus izdevumus kā vietējie nodokļi, uzturēšanas un papildu maksas. Izmantojot Xe, varat viegli pārvaldīt šos regulāros maksājumus un ietaupīt vairāk, nodrošinot, ka jums ir pieejami papildu līdzekļi pastāvīgo izmaksu segšanai.

The better way to transfer bank-to-bank

Pārsūtiet vairāk, izmantojot lielākus sūtījumu limitus

Mēs piedāvājam lielākus pārskaitījumu limitus nekā tradicionālās bankas, ļaujot jums ar vienu pārskaitījumu nosūtīt vairāk. Atvadieties no lielāku summu sadalīšanas un izmantojiet vienkāršāku un efektīvāku naudas pārvietošanas veidu.

Fast. Fair. Transparent.

Nekādu pārsteigumu ar iepriekšējiem tarifiem un maksām

Xe ir apņēmusies nodrošināt pilnīgu pārredzamību. Mūsu likmes un komisijas maksas vienmēr ir skaidras un norādītas iepriekš, tāpēc jūs zināsiet savas pārskaitījuma patiesās izmaksas, tādējādi nodrošinot, ka par savu naudu saņemat vislabāko piedāvājumu.

Kā pārskaitīt naudu sapņu īpašuma iegādei

Create account

Izveidot kontu

Tas aizņem tikai dažas minūtes. Mums ir nepieciešama tikai jūsu e-pasta adrese un papildu informācija.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Tūlītējs citāts

Saņemiet reālu naudas pārskaitījuma likmi par jūsu izvēlēto valūtu.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Pārsūtīšanas iestatīšana

Sniedziet nepieciešamo informāciju, lai iestatītu pārskaitījumu. Attiecībā uz darījumiem, kas pārsniedz mūsu tiešsaistes limitus, mūsu atbalsta komanda palīdzēs jums katrā solī.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Transfēra izsekošana

Sekojiet līdzi pārskaitījumam ik uz soļa. Ieslēdziet paziņojumus, lai saņemtu jaunāko informāciju par pārsūtīšanu.

Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.

More ways Xe can help you

Uzziniet, ko vēl Xe var paveikt jūsu labā

Vēlaties uzzināt, cik plašas ir mūsu zināšanas? Mūsu klienti paļaujas uz mums visos gadījumos, sākot ar ikdienas pārskaitījumiem un beidzot ar nozīmīgiem darījumiem. Izpētiet mūsu populārākās transfēra iespējas.

Bieži uzdotie jautājumi par lieliem naudas pārvedumiem