Hipotēku kalkulators

Aprēķiniet savus ikmēneša hipotekāros maksājumus un plānojiet mājokļa iegādi ASV, izmantojot Xe hipotēku kalkulatoru. Ievadiet mājokļa cenu, pirmo iemaksu, aizdevuma termiņu un procentu likmi, lai redzētu savu ikmēneša maksājumu.

Izmantojiet Xe hipotekāro likmju kalkulatoru

Izvēlieties savu valsti

Izvēlieties valsti, kurā vēlaties iegādāties īpašumu, lai iegūtu precīzus hipotekāro kredītu aprēķinus, pamatojoties uz vietējām likmēm.

Ievadiet mājas cenu

Pievienojiet sava mājokļa cenu, lai palīdzētu mums aprēķināt aizdevuma summu un aplēst ikmēneša maksājumus.

Pievienot pirmo iemaksu

Ievadiet summu, ko plānojat iemaksāt. Tas nosaka aizdevuma lielumu un ikmēneša maksājumus.

Izvēlieties aizdevuma termiņu

Izvēlieties hipotekārā kredīta ilgumu, lai noteiktu ikmēneša maksājumus un kopējos laika gaitā samaksātos procentus.

Ieejas procentu likme

Ievadiet paredzamo procentu likmi, ko plānojat saņemt. Tas ietekmē kopējo laika gaitā samaksāto procentu summu.

Izvēlieties sūtīt valūtu

Izvēlieties valūtu, kurā vēlaties maksāt, lai reāllaikā redzētu savas ikmēneša hipotekārā kredīta izmaksas.

Izdevumi, kas iekļauti hipotēkas izmaksās

Mājas cena: Šī ir kopējā summa, ko jūs maksāsiet par mājokli. Mājokļa cena tieši ietekmē jūsu aizdevuma summu, ikmēneša hipotēkas maksājumus un kopējās izmaksas. Izvēloties mājokli, ņemiet vērā arī citus izdevumus, piemēram, īpašuma nodokļus, mājokļa īpašnieku apdrošināšanu un slēgšanas izmaksas, lai nepārsniegtu savu budžetu.

Pirmā iemaksa: Pērkot mājokli, jums būs jāsamaksā procentuāla daļa no kopējās mājokļa cenas - tā dēvētais priekšapmaksa. Augstāka pirmā iemaksa samazina aizdevuma summu un samazina ikmēneša maksājumus, savukārt mazāka pirmā iemaksa šīs izmaksas palielina.

Procentu likme: Procentu likme ir procentuālā daļa no aizdevuma summas, ko aizdevējs iekasē no jums par naudas aizņemšanos un kas ietekmē to, cik daudz jūs maksājat katru mēnesi. Zemāka likme samazina kopējās aizdevuma izmaksas, bet augstāka likme tās palielina. Procentu likmes var būt fiksētas visā aizdevuma termiņā vai mainīgas.

Aizdevuma termiņš: Aizdevuma termiņš ir laiks, kas nepieciešams hipotekārā aizdevuma atmaksai. Īsāks termiņš, piemēram, 15 gadi, nozīmē lielākus ikmēneša maksājumus, bet kopumā maksājamo procentu likmju apjoms ir mazāks. Tomēr ilgāks termiņš, piemēram, 30 gadi, samazina hipotēkas maksājumus un palielina kopējās procentu izmaksas.

Nekustamā īpašuma nodoklis: Nekustamā īpašuma nodoklis ir valsts nodoklis, kura pamatā ir jūsu mājokļa vērtība un nodokļa likme. Tas palīdz finansēt vietējās skolas, ceļu uzturēšanu, publisko infrastruktūru un neatliekamās palīdzības dienestus. Šo nodokli maksāsiet katru gadu vai kā daļu no ikmēneša hipotekārā kredīta maksājuma.

Mājas īpašnieku apdrošināšana: Mājokļa īpašnieka apdrošināšana ir polise, kas aizsargā jūs no finansiāliem zaudējumiem, kas radušies bojājumu, zādzības vai civiltiesiskās atbildības gadījumā. Lielākā daļa aizdevēju to pieprasa, lai pārliecinātos, ka jūs varat remontēt vai aizstāt savu mājokli, ja notiek neparedzams notikums.

PMI: ja, iegādājoties mājokli, jūs iemaksājat mazāk nekā 20 %, jūsu ikmēneša maksājumam tiek pievienota privātā hipotekārā apdrošināšana.%. Tas aizsargā aizdevēju gadījumā, ja nespējat atmaksāt aizdevumu. Kad būsiet uzkrājis pietiekami lielu mājas kapitālu, varēsiet atcelt privāto hipotekāro apdrošināšanu.

Mājokļu īpaš nieku asociācija: mājokļu īpašnieki, kas dzīvo dzīvojamās kopienās, piemēram, mikrorajonā, kondominiju kompleksā vai daudzdzīvokļu mājā, maksā ikmēneša vai gada maksu mājokļu īpašnieku asociācijai. Parasti no šīs summas tiek apmaksātas ērtības, uzturēšana un citi kopienas pakalpojumi. Nodevas un noteikumi katrā kopienā atšķiras.

Slēgšanas izmaksas: Noslēgšanas izmaksas ir iepriekšēja maksa, ko jūs maksājat, pabeidzot īpašuma iegādi. Tās parasti ir no 2% līdz 5% no mājas kopējās cenas un ietver aizdevēja komisijas maksu, īpašumtiesību apdrošināšanu, novērtēšanas izmaksas un nodokļus. Šīs izmaksas ir pēdējais mājokļa iegādes posms, un tās ir jāsamaksā noslēguma brīdī.



Hipotekārā maksājuma formula

Šī formula palīdz aprēķināt ikmēneša hipotekārā kredīta maksājumu, pamatojoties tikai uz aizdevuma summu un procentiem. Tajā nav iekļautas nekādas papildu izmaksas, piemēram, īpašuma nodokļi, mājokļa īpašnieku apdrošināšana vai citi maksājumi, kas var palielināt jūsu kopējo ikmēneša maksājumu.

Izmantojot šo formulu, manuāli aprēķiniet ikmēneša hipotekārā kredīta maksājumus:

Šāds sadalījums:

M= Ikmēneša maksājums:
Tas ir tas, ko jūs risināt. Lai sāktu, apkopojiet informāciju par savu aizdevumu. Šie faktori noteiks, cik daudz maksāsiet katru mēnesi.

P = pamatsumma:
Tas ir aizdevuma atlikums jeb kopējā summa, kas jums vēl ir jāsamaksā par hipotekāro kredītu. Jūsu aizdevuma atlikums tieši ietekmē jūsu ikmēneša maksājumu, procentu izmaksas un mājas kapitālu. Samazinoties atlikumam, jūs iegūsiet vairāk īpašumtiesību uz savu īpašumu.

r = Mēneša procentu likme:
Hipotekārā kredīta procentu likme ir gada likme, kas gada laikā tiks maksāta katru mēnesi. Lai noteiktu mēneša procentu likmi, gada procentu likmi daliet ar mēnešu skaitu gadā. Piemēram, ja jūsu gada procentu likme ir 5%, tas izskatās kā 0,05/12 = 0,004167.

n = maksājumu skaits:
Tas ir kopējais maksājumu skaits, ko veiksiet visā aizdevuma darbības laikā. Lai noteiktu kopējo summu, reiziniet aizdevuma termiņu gados ar 12. Piemēram, ja jūsu aizdevuma termiņš ir 30 gadi, tas izskatās šādi: 30x12 = 360. Tas nozīmē, ka visā aizdevuma termiņā kopā veiksiet 360 maksājumus.

Home loan types for the United States

Biežāk sastopamie aizdevumu veidi

Konvencionālais aizdevums: Tas ir atbilstošs aizdevums, ko atbalsta privātie aizdevēji, kuriem nepieciešams labs kredīts un 3% līdz 5% pirmā iemaksa. Ja iemaksa ir mazāka par 20 %%, ir nepieciešama privātā hipotekārā apdrošināšana.

FHA aizdevums: FHA aizdevums palīdz pirmreizējiem mājokļu pircējiem vai cilvēkiem ar zemāku kredītvērtējumu. Tam nepieciešams minimālais sākotnējais maksājums 3,5 % apmērā% un obligātā hipotekārā apdrošināšana, kas palielina aizdevuma izmaksas.

VA aizdevums: VA aizdevumi ir pieejami veterāniem, aktīvā dienesta karavīriem un dažiem laulātajiem, un tos atbalsta Veterānu lietu ministrija. Tā neprasa pirmo iemaksu vai PMI, taču pircējiem ir jāmaksā finansēšanas maksa.

USDA aizdevums: USDA aizdevums ir valdības atbalstīts aizdevums, kas pieejams pircējiem, kuri iegādājas mājokli lauku vai piepilsētu rajonos. Sākummaksājums nav nepieciešams, taču ir noteikti ienākumu ierobežojumi, un tam ir nepieciešams PMI.

Jumbo hipotekārie kredīti: Jumbo aizdevumi pārsniedz standarta ierobežojumus, un tiem ir nepieciešami augstāki kredītvērtējumi, lielākas pirmās iemaksas un stingrākas kvalifikācijas prasības.

Papildu aizdevuma noteikumi

Aizdevuma termiņš: Tas ir laiks, kas jums ir pilnībā jāatmaksā aizdevums, parasti 15, 20 vai 30 gadi. Īsākiem termiņiem ir zemākas procentu likmes, bet lielāki ikmēneša maksājumi, savukārt garākiem termiņiem ir zemāki ikmēneša maksājumi, bet lielāki kopējie procenti.

Fiksēta likme pret regulējamu likmi: Fiksētas likmes hipotekārais kredīts ir ar nemainīgu likmi visu aizdevuma termiņu, tādējādi nodrošinot paredzamus maksājumus. Regulējamas procentu likmes hipotekārais kredīts (ARM) sākas ar fiksētu likmi un pēc tam mainās atkarībā no tirgus apstākļiem, palielinot vai samazinot maksājumus.

Atbilstoši un neatbilstoši aizdevumi: Atbilstošie aizdevumi atbilst Fannie Mae vai Freddie Mac noteiktajām vadlīnijām. Neatbilstoši aizdevumi neatbilst šiem standartiem, un tiem ir nepieciešami augstāki kredītvērtējumi, lielākas pirmās iemaksas un stingrākas finanšu prasības.

Kā noteikt mājokļa cenu, ko varat atļauties

Parasti mājokļa izmaksas, ko varat atļauties, var aprēķināt, izmantojot 28/36 likumu. Saskaņā ar šo vadlīniju mājokļa izmaksas, piemēram, hipotekārais kredīts, īpašuma nodokļi un apdrošināšana, nedrīkst pārsniegt 28% no jūsu bruto ienākumiem mēnesī. Savukārt kopējiem ikmēneša parāda maksājumiem, tostarp auto kredītiem, studentu kredītiem un kredītkartēm, vajadzētu nepārsniegt 36% no jūsu ienākumiem.

28/36 metode

Alekss nopelna 6000 ASV dolāru mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Pamatojoties uz 28% noteikumu, viņa hipotekārajam maksājumam, ieskaitot nodokļus un apdrošināšanu, vajadzētu būt 1680 USD. Papildus ikmēneša maksājumiem par studijām un automašīnu, kas ir vēl 800 ASV dolāru, viņa kopējais parāds ir 2480 ASV dolāru, kas pārsniedz 36% noteikto limitu. Aleksam pirms iegādes būs jāpielāgo savs mājas budžets vai jāatmaksā daži parādi.

Citi pieejamības noteikumi

28/36 noteikums ir tikai viena no pieejām. Aizdevēji ņem vērā arī jūsu parāda un ienākumu attiecību (DTI), kas nosaka jūsu kopējo ikmēneša parādu attiecību pret ienākumiem. Turklāt tādi faktori kā jūsu kredītvērtējums, uzkrājumi pirmajai iemaksai un dzīvesveida izdevumi ietekmē to, cik varat atļauties.

Nākamie soļi pēc hipotekārā maksājuma aprēķināšanas

Pēc tam, kad esat aprēķinājis hipotekārā kredīta maksājumus, izpildiet šos soļus, lai turpinātu nekustamā īpašuma iegādi.

1. solis: atrodiet aizdevēju. Salīdzini aizdevumu iespējas, procentu likmes un komisijas maksas, lai izvēlētos sev piemērotāko aizdevēju.

2. solis: saņemiet hipotekārā kredīta priekšatļauju. Iesniedziet pamatinformāciju par saviem finanšu datiem, lai iegūtu aptuvenu aplēsi par to, cik daudz varat atļauties.

3. solis: sāciet mājokļa meklēšanu un iesniedziet piedāvājumu. Kad esat atradis mājokli, iesniedziet piedāvājumu un vienojieties ar pārdevēju par labāko piedāvājumu.

4. solis: Kad jūsu piedāvājums ir pieņemts, varat oficiāli pieteikties aizdevumam. Iesniedziet nepieciešamos dokumentus un pabeidziet apstiprināšanas procesu.

5. solis: pabeidziet mājokļa iegādes procesu, veicot pirmo iemaksu un pabeidzot pirkumu.

