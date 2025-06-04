Hipotēku kalkulators
Aprēķiniet savus ikmēneša hipotekāros maksājumus un plānojiet mājokļa iegādi ASV, izmantojot Xe hipotēku kalkulatoru. Ievadiet mājokļa cenu, pirmo iemaksu, aizdevuma termiņu un procentu likmi, lai redzētu savu ikmēneša maksājumu.
Izmantojiet Xe hipotekāro likmju kalkulatoru
Izvēlieties savu valsti
Izvēlieties valsti, kurā vēlaties iegādāties īpašumu, lai iegūtu precīzus hipotekāro kredītu aprēķinus, pamatojoties uz vietējām likmēm.
Ievadiet mājas cenu
Pievienojiet sava mājokļa cenu, lai palīdzētu mums aprēķināt aizdevuma summu un aplēst ikmēneša maksājumus.
Pievienot pirmo iemaksu
Ievadiet summu, ko plānojat iemaksāt. Tas nosaka aizdevuma lielumu un ikmēneša maksājumus.
Izvēlieties aizdevuma termiņu
Izvēlieties hipotekārā kredīta ilgumu, lai noteiktu ikmēneša maksājumus un kopējos laika gaitā samaksātos procentus.
Ieejas procentu likme
Ievadiet paredzamo procentu likmi, ko plānojat saņemt. Tas ietekmē kopējo laika gaitā samaksāto procentu summu.
Izvēlieties sūtīt valūtu
Izvēlieties valūtu, kurā vēlaties maksāt, lai reāllaikā redzētu savas ikmēneša hipotekārā kredīta izmaksas.
Izdevumi, kas iekļauti hipotēkas izmaksās
Mājas cena: Šī ir kopējā summa, ko jūs maksāsiet par mājokli. Mājokļa cena tieši ietekmē jūsu aizdevuma summu, ikmēneša hipotēkas maksājumus un kopējās izmaksas. Izvēloties mājokli, ņemiet vērā arī citus izdevumus, piemēram, īpašuma nodokļus, mājokļa īpašnieku apdrošināšanu un slēgšanas izmaksas, lai nepārsniegtu savu budžetu.
Pirmā iemaksa: Pērkot mājokli, jums būs jāsamaksā procentuāla daļa no kopējās mājokļa cenas - tā dēvētais priekšapmaksa. Augstāka pirmā iemaksa samazina aizdevuma summu un samazina ikmēneša maksājumus, savukārt mazāka pirmā iemaksa šīs izmaksas palielina.
Procentu likme: Procentu likme ir procentuālā daļa no aizdevuma summas, ko aizdevējs iekasē no jums par naudas aizņemšanos un kas ietekmē to, cik daudz jūs maksājat katru mēnesi. Zemāka likme samazina kopējās aizdevuma izmaksas, bet augstāka likme tās palielina. Procentu likmes var būt fiksētas visā aizdevuma termiņā vai mainīgas.
Aizdevuma termiņš: Aizdevuma termiņš ir laiks, kas nepieciešams hipotekārā aizdevuma atmaksai. Īsāks termiņš, piemēram, 15 gadi, nozīmē lielākus ikmēneša maksājumus, bet kopumā maksājamo procentu likmju apjoms ir mazāks. Tomēr ilgāks termiņš, piemēram, 30 gadi, samazina hipotēkas maksājumus un palielina kopējās procentu izmaksas.
Nekustamā īpašuma nodoklis: Nekustamā īpašuma nodoklis ir valsts nodoklis, kura pamatā ir jūsu mājokļa vērtība un nodokļa likme. Tas palīdz finansēt vietējās skolas, ceļu uzturēšanu, publisko infrastruktūru un neatliekamās palīdzības dienestus. Šo nodokli maksāsiet katru gadu vai kā daļu no ikmēneša hipotekārā kredīta maksājuma.
Mājas īpašnieku apdrošināšana: Mājokļa īpašnieka apdrošināšana ir polise, kas aizsargā jūs no finansiāliem zaudējumiem, kas radušies bojājumu, zādzības vai civiltiesiskās atbildības gadījumā. Lielākā daļa aizdevēju to pieprasa, lai pārliecinātos, ka jūs varat remontēt vai aizstāt savu mājokli, ja notiek neparedzams notikums.
PMI: ja, iegādājoties mājokli, jūs iemaksājat mazāk nekā 20 %, jūsu ikmēneša maksājumam tiek pievienota privātā hipotekārā apdrošināšana.%. Tas aizsargā aizdevēju gadījumā, ja nespējat atmaksāt aizdevumu. Kad būsiet uzkrājis pietiekami lielu mājas kapitālu, varēsiet atcelt privāto hipotekāro apdrošināšanu.
Mājokļu īpaš nieku asociācija: mājokļu īpašnieki, kas dzīvo dzīvojamās kopienās, piemēram, mikrorajonā, kondominiju kompleksā vai daudzdzīvokļu mājā, maksā ikmēneša vai gada maksu mājokļu īpašnieku asociācijai. Parasti no šīs summas tiek apmaksātas ērtības, uzturēšana un citi kopienas pakalpojumi. Nodevas un noteikumi katrā kopienā atšķiras.
Slēgšanas izmaksas: Noslēgšanas izmaksas ir iepriekšēja maksa, ko jūs maksājat, pabeidzot īpašuma iegādi. Tās parasti ir no 2% līdz 5% no mājas kopējās cenas un ietver aizdevēja komisijas maksu, īpašumtiesību apdrošināšanu, novērtēšanas izmaksas un nodokļus. Šīs izmaksas ir pēdējais mājokļa iegādes posms, un tās ir jāsamaksā noslēguma brīdī.
Hipotekārā maksājuma formula
Šī formula palīdz aprēķināt ikmēneša hipotekārā kredīta maksājumu, pamatojoties tikai uz aizdevuma summu un procentiem. Tajā nav iekļautas nekādas papildu izmaksas, piemēram, īpašuma nodokļi, mājokļa īpašnieku apdrošināšana vai citi maksājumi, kas var palielināt jūsu kopējo ikmēneša maksājumu.
Izmantojot šo formulu, manuāli aprēķiniet ikmēneša hipotekārā kredīta maksājumus:
Šāds sadalījums:
M= Ikmēneša maksājums:
Tas ir tas, ko jūs risināt. Lai sāktu, apkopojiet informāciju par savu aizdevumu. Šie faktori noteiks, cik daudz maksāsiet katru mēnesi.
P = pamatsumma:
Tas ir aizdevuma atlikums jeb kopējā summa, kas jums vēl ir jāsamaksā par hipotekāro kredītu. Jūsu aizdevuma atlikums tieši ietekmē jūsu ikmēneša maksājumu, procentu izmaksas un mājas kapitālu. Samazinoties atlikumam, jūs iegūsiet vairāk īpašumtiesību uz savu īpašumu.
r = Mēneša procentu likme:
Hipotekārā kredīta procentu likme ir gada likme, kas gada laikā tiks maksāta katru mēnesi. Lai noteiktu mēneša procentu likmi, gada procentu likmi daliet ar mēnešu skaitu gadā. Piemēram, ja jūsu gada procentu likme ir 5%, tas izskatās kā 0,05/12 = 0,004167.
n = maksājumu skaits:
Tas ir kopējais maksājumu skaits, ko veiksiet visā aizdevuma darbības laikā. Lai noteiktu kopējo summu, reiziniet aizdevuma termiņu gados ar 12. Piemēram, ja jūsu aizdevuma termiņš ir 30 gadi, tas izskatās šādi: 30x12 = 360. Tas nozīmē, ka visā aizdevuma termiņā kopā veiksiet 360 maksājumus.
Biežāk sastopamie aizdevumu veidi
Konvencionālais aizdevums: Tas ir atbilstošs aizdevums, ko atbalsta privātie aizdevēji, kuriem nepieciešams labs kredīts un 3% līdz 5% pirmā iemaksa. Ja iemaksa ir mazāka par 20 %%, ir nepieciešama privātā hipotekārā apdrošināšana.
FHA aizdevums: FHA aizdevums palīdz pirmreizējiem mājokļu pircējiem vai cilvēkiem ar zemāku kredītvērtējumu. Tam nepieciešams minimālais sākotnējais maksājums 3,5 % apmērā% un obligātā hipotekārā apdrošināšana, kas palielina aizdevuma izmaksas.
VA aizdevums: VA aizdevumi ir pieejami veterāniem, aktīvā dienesta karavīriem un dažiem laulātajiem, un tos atbalsta Veterānu lietu ministrija. Tā neprasa pirmo iemaksu vai PMI, taču pircējiem ir jāmaksā finansēšanas maksa.
USDA aizdevums: USDA aizdevums ir valdības atbalstīts aizdevums, kas pieejams pircējiem, kuri iegādājas mājokli lauku vai piepilsētu rajonos. Sākummaksājums nav nepieciešams, taču ir noteikti ienākumu ierobežojumi, un tam ir nepieciešams PMI.
Jumbo hipotekārie kredīti: Jumbo aizdevumi pārsniedz standarta ierobežojumus, un tiem ir nepieciešami augstāki kredītvērtējumi, lielākas pirmās iemaksas un stingrākas kvalifikācijas prasības.
Papildu aizdevuma noteikumi
Aizdevuma termiņš: Tas ir laiks, kas jums ir pilnībā jāatmaksā aizdevums, parasti 15, 20 vai 30 gadi. Īsākiem termiņiem ir zemākas procentu likmes, bet lielāki ikmēneša maksājumi, savukārt garākiem termiņiem ir zemāki ikmēneša maksājumi, bet lielāki kopējie procenti.
Fiksēta likme pret regulējamu likmi: Fiksētas likmes hipotekārais kredīts ir ar nemainīgu likmi visu aizdevuma termiņu, tādējādi nodrošinot paredzamus maksājumus. Regulējamas procentu likmes hipotekārais kredīts (ARM) sākas ar fiksētu likmi un pēc tam mainās atkarībā no tirgus apstākļiem, palielinot vai samazinot maksājumus.
Atbilstoši un neatbilstoši aizdevumi: Atbilstošie aizdevumi atbilst Fannie Mae vai Freddie Mac noteiktajām vadlīnijām. Neatbilstoši aizdevumi neatbilst šiem standartiem, un tiem ir nepieciešami augstāki kredītvērtējumi, lielākas pirmās iemaksas un stingrākas finanšu prasības.
Kā noteikt mājokļa cenu, ko varat atļauties
Parasti mājokļa izmaksas, ko varat atļauties, var aprēķināt, izmantojot 28/36 likumu. Saskaņā ar šo vadlīniju mājokļa izmaksas, piemēram, hipotekārais kredīts, īpašuma nodokļi un apdrošināšana, nedrīkst pārsniegt 28% no jūsu bruto ienākumiem mēnesī. Savukārt kopējiem ikmēneša parāda maksājumiem, tostarp auto kredītiem, studentu kredītiem un kredītkartēm, vajadzētu nepārsniegt 36% no jūsu ienākumiem.
28/36 metode
Alekss nopelna 6000 ASV dolāru mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Pamatojoties uz 28% noteikumu, viņa hipotekārajam maksājumam, ieskaitot nodokļus un apdrošināšanu, vajadzētu būt 1680 USD. Papildus ikmēneša maksājumiem par studijām un automašīnu, kas ir vēl 800 ASV dolāru, viņa kopējais parāds ir 2480 ASV dolāru, kas pārsniedz 36% noteikto limitu. Aleksam pirms iegādes būs jāpielāgo savs mājas budžets vai jāatmaksā daži parādi.
Citi pieejamības noteikumi
28/36 noteikums ir tikai viena no pieejām. Aizdevēji ņem vērā arī jūsu parāda un ienākumu attiecību (DTI), kas nosaka jūsu kopējo ikmēneša parādu attiecību pret ienākumiem. Turklāt tādi faktori kā jūsu kredītvērtējums, uzkrājumi pirmajai iemaksai un dzīvesveida izdevumi ietekmē to, cik varat atļauties.
Nākamie soļi pēc hipotekārā maksājuma aprēķināšanas
Pēc tam, kad esat aprēķinājis hipotekārā kredīta maksājumus, izpildiet šos soļus, lai turpinātu nekustamā īpašuma iegādi.
1. solis: atrodiet aizdevēju. Salīdzini aizdevumu iespējas, procentu likmes un komisijas maksas, lai izvēlētos sev piemērotāko aizdevēju.
2. solis: saņemiet hipotekārā kredīta priekšatļauju. Iesniedziet pamatinformāciju par saviem finanšu datiem, lai iegūtu aptuvenu aplēsi par to, cik daudz varat atļauties.
3. solis: sāciet mājokļa meklēšanu un iesniedziet piedāvājumu. Kad esat atradis mājokli, iesniedziet piedāvājumu un vienojieties ar pārdevēju par labāko piedāvājumu.
4. solis: Kad jūsu piedāvājums ir pieņemts, varat oficiāli pieteikties aizdevumam. Iesniedziet nepieciešamos dokumentus un pabeidziet apstiprināšanas procesu.
5. solis: pabeidziet mājokļa iegādes procesu, veicot pirmo iemaksu un pabeidzot pirkumu.
Biežāk uzdotie jautājumi - Xe hipotēku kalkulators Amerikas Savienotās Valstis
Xe hipotekārā kredīta kalkulators ir tiešsaistes rīks, kas palīdz aprēķināt ikmēneša hipotekārā kredīta maksājumu ASV. Ievadot sava mājokļa cenu, pirmo iemaksu, aizdevuma termiņu un procentu likmi, varat ātri uzzināt, cik liels būs jūsu mājokļa kredīts katru mēnesi. Šis jaudīgais hipotekārā kredīta kalkulators ir izstrādāts, lai palīdzētu mājokļu pircējiem plānot un plānot savu hipotekāro kredītu.
Jūsu ikmēneša hipotekārā kredīta maksājumu ietekmē vairāki svarīgi faktori:
Mājas cena: Jūsu īpašuma kopējā pirkuma cena.
Pirmā iemaksa: Priekšapmaksa: avansā samaksātā naudas summa, kas samazina kopējo aizdevuma summu.
Aizdevuma termiņš: Hipotekārā kredīta termiņš (piemēram, 15 gadi vai 30 gadi) ietekmē gan ikmēneša izmaksas, gan kopējos maksājamos procentus.
Procentu likme: Gada procentu likme, kas izteikta kā mēneša likme.
Papildu izmaksas: Pilnai maksājumu aplēsei var iekļaut arī papildu izmaksas, piemēram, īpašuma nodokļus, mājokļa īpašnieku apdrošināšanu un mājas īpašnieku maksas.
Izmantojot šos ievaddatus, Xe hipotēku kalkulators palīdz jums salīdzināt dažādus aizdevumu scenārijus un atrast jūsu budžetam piemērotāko variantu.
Lielāka pirmā iemaksa samazina aizdevuma summu, kas savukārt samazina ikmēneša hipotekāro maksājumu un kopējos procentus laika gaitā. Ja iemaksājat mazāk nekā 20 %%, jums var būt jāmaksā par privāto hipotekāro apdrošināšanu (PMI), kas var palielināt jūsu ikmēneša izmaksas. Palielinot pirmo iemaksu, jūs varat panākt zemākas hipotekārā kredīta likmes un ilgtermiņā ietaupīt naudu.
Xe hipotēku kalkulators aptver dažādus ASV pieejamos mājokļu aizdevumu veidus, tostarp:
Parastie aizdevumi: Parasti tiek prasīta 3%-5% pirmā iemaksa ar papildu PMI, ja tā ir zemāka par 20%.
FHA aizdevumi: Ideāli piemēroti pirmreizējiem mājokļu pircējiem ar zemāku kredītvērtējumu, un tiem nepieciešams vismaz 3,5% pirmo iemaksu.
VA aizdevumi: VA VA VA aizdevumi: pieejami veterāniem un aktīvā dienesta karavīriem, bieži vien bez pirmā iemaksas vai PMI.
USDA aizdevumi: Aizdevumi lauku īpašumiem: valdības atbalstīti aizdevumi lauku īpašumiem, bieži bez pirmā iemaksas un ar prasībām, kas atkarīgas no ienākumiem.
Jumbo aizdevumi: Jumbo aizdevumi: lieliem īpašumiem, kuru vērtība pārsniedz parasto aizdevumu limitus, un kuriem nepieciešams augstāks kredītvērtējums un lielāks pirmo iemaksu apjoms.
Šīs iespējas ir integrētas Xe hipotēku kalkulatorā, lai jūs varētu izvērtēt dažādus finansēšanas scenārijus.
Standarta hipotekārā maksājuma formula ir šāda:
M= P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]
kur:
M = Ikmēneša hipotekārais maksājums
P = pamatsumma (aizdevuma summa)
r = Mēneša procentu likme (gada likme, dalīta ar 12)
n = kopējais maksājumu skaits (aizdevuma termiņš gados, reizināts ar 12).
Šī formula ir iestrādāta Xe hipotēku kalkulatorā, kas ļauj precīzi redzēt, kā procentu likmes vai aizdevuma termiņa izmaiņas ietekmē jūsu ikmēneša maksājumu.
Lai samazinātu ikmēneša hipotekārā kredīta maksājumu, apsveriet šīs stratēģijas:
Izvēlieties ilgāku aizdevuma termiņu: Hipotekārā kredīta termiņa pagarināšana (piemēram, 30 gadi 15 gadu vietā) samazina ikmēneša maksājumu, lai gan kopējie procenti var palielināties.
Palieliniet pirmo iemaksu: Augstāka pirmā iemaksa samazina pamatsummu un var palīdzēt jums nodrošināt labāku procentu likmi.
Izvēlieties lētāku mājokli: Zemāka mājokļa cena nozīmē mazāku aizdevuma summu, kas samazina ikmēneša maksājumus.
Izmantojot Xe hipotēku kalkulatoru, varat simulēt šos scenārijus, lai noteiktu jums visizdevīgāko variantu.
Šie papildu izdevumi tiek iekļauti kopējā ikmēneša maksājumā, ja izvēlaties tos iekļaut.
Nekustamā īpašuma nodokļi: Nodokļi par īpašumu: tie tiek aprēķināti, pamatojoties uz jūsu mājokļa vērtību un vietējām nodokļu likmēm, un var būtiski ietekmēt jūsu maksājumu.
Mājas īpašnieku apdrošināšana: Šīs izmaksas var tikt pieskaitītas jūsu ikmēneša hipotekārajam maksājumam, jo tās ir būtiskas jūsu ieguldījuma aizsardzībai.
MĪJA maksa: Regulāra maksa par īpašumiem pārvaldītās kopienās palielina jūsu ikmēneša izdevumus.
Šo izmaksu iekļaušana Xe hipotēku kalkulatorā sniedz visaptverošu pārskatu par jūsu kopējām mājokļa iegādes izmaksām.
Eksperti bieži izmanto 28/36 noteikumu kā vadlīniju mājokļa pieejamībai:
28% noteikums: Ne vairāk kā 28% no jūsu bruto ienākumiem mēnesī drīkst tērēt mājokļa izmaksām (ieskaitot hipotēku, nodokļus un apdrošināšanu).
36% noteikums: jūsu kopējie parāda maksājumi nedrīkst pārsniegt 36% no jūsu ienākumiem.
Xe hipotēku kalkulators kopā ar šīm pieejamības vadlīnijām palīdzēs jums noteikt reālu mājokļa cenu un hipotekārā kredīta plānu, kas atbilst jūsu budžetam.
Pēc tam, kad, izmantojot XE hipotēku kalkulatoru, esat ieguvis hipotekārā kredīta ikmēneša maksājuma aprēķinu:
Salīdziniet aizdevējus: Lai atrastu labāko piedāvājumu, aplūkojiet dažādas hipotekāro kredītu iespējas, likmes un komisijas maksas.
Iegūstiet iepriekšēju kvalifikāciju: Iesniedziet savu finanšu informāciju, lai saņemtu iepriekšēju kvalifikāciju un zinātu, cik daudz varat aizņemties.
Sāciet mājokļu meklēšanu: Izmantojiet savu budžetu, lai meklētu mājas jūsu cenu diapazonā.
Pieteikties hipotekārajam kredītam: Aizpildiet hipotēkas pieteikuma procedūru un iesniedziet nepieciešamos dokumentus.
Pabeidziet pirkumu: Veiciet pirmo iemaksu, noslēdziet aizdevuma līgumu un pārvācieties uz savu jauno mājokli.
Šis pakāpeniskais process nodrošina, ka esat labi sagatavojies veiksmīgai mājokļa iegādei.