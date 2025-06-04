  1. Sākums
AUD - Austrālijas dolārs

Austrālijas dolārs ir Austrālija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Austrālijas dolārs maiņas kurss ir AUD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir AUD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Austrālijas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Austrālijas dolāra nozīme
Centrālā banka Austrālijā saucas Austrālijas Rezervju banka. Kā piektā visvairāk tirgotā valūta pasaulē, Austrālijas dolārs tiek dēvēts arī par buck, dough vai Aussie. Austrālijas dolārs ir pazīstams kā preču valūta, pateicoties tā ievērojamajiem izejvielu eksporta apjomiem. Tādējādi AUD ietekmē Ķīna un citas Āzijas importa tirgi. Pateicoties salīdzinoši augstām procentu likmēm, Austrālijas dolārs bieži tiek izmantots carry tirdzniecībā ar Japānas jenu. Carry tirdzniecība ir stratēģija, kurā valūta ar zemu procentu likmi tiek pārdota, lai iegādātos valūtu ar augstāku procentu likmi.

Agra valūta Austrālijā
Kad Jaunā Dienvidvelsa tika izveidota 1788. gadā, oficiālā valūta bija Angļu mārciņa, lai gan Spāņu dolāri tika izmantoti diezgan regulāri. 1813. gadā, lai mēģinātu atturēt no nelikumīgas Spāņu dolāru izmantošanas, monētu centri tika izgriezti; tās kļuva pazīstamas kā 'caurumi dolāri' un kodoli tika saukti par 'dumps'; tā bija Austrālijas pirmā monētu forma.

No mārciņas sterliņu uz Austrālijas dolāru
1825. gadā valdība ieviesa sterliņu standartu, un britu monētas sāka tikt kaltas Austrālijā. Šīs sudraba un bronzas monētas turpināja tikt izmantotas līdz 1910. gadam, kad tika ieviesta jauna nacionālā valūta, Austrālijas mārciņa. Austrālijas mārciņa tika fiksēta vērtībā pret mārciņu sterliņu un, kā rezultātā, izmantoja zelta standartu. Trīs gadus vēlāk tika izdota pirmā Austrālijas banknošu sērija. 1966. gada februārī Austrālijas dolārs (AUD) tika ieviests saskaņā ar decimālo sistēmu; dolāri un centi aizstāja mārciņas, šiliņus un pensus. 1988. gadā banknotes tika pārveidotas par polimēru, tehnoloģiju, kas sākotnēji tika izstrādāta Austrālijā, lai palīdzētu novērst viltošanu.

Austrālijas dolārs statistika

NosaukumsAustrālijas dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsc
Populārākā AUD konvertācijaAUD uz USD
Populārākā AUD diagrammaAUD uz USD diagramma

Austrālijas dolārs profils

IesaukasBuck, Dough
MonētasBieži izmantots: 5c, 10c, 20c, 50c, $1, $2
BanknotesBieži izmantots: $5, $10, $20, $50, $100
Centrālā bankaAustrālijas Rezervju banka
Lietotāji
Austrālija, Ziemassvētku sala, Kokosu (Kīlinga) salas, Norfolkas sala, Ešmora un Kartjē salas, Austrālijas Antarktikas teritorija, Koraļļu jūras salas, Hērdas sala, Makdonalds Salas, Kiribati, Nauru

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17642
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.628
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.790001
USD / CAD1.36711
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.670770

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%