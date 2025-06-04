AUD - Austrālijas dolārs
Austrālijas dolārs ir Austrālija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Austrālijas dolārs maiņas kurss ir AUD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir AUD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Austrālijas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Austrālijas dolāra nozīme
Centrālā banka Austrālijā saucas Austrālijas Rezervju banka. Kā piektā visvairāk tirgotā valūta pasaulē, Austrālijas dolārs tiek dēvēts arī par buck, dough vai Aussie. Austrālijas dolārs ir pazīstams kā preču valūta, pateicoties tā ievērojamajiem izejvielu eksporta apjomiem. Tādējādi AUD ietekmē Ķīna un citas Āzijas importa tirgi. Pateicoties salīdzinoši augstām procentu likmēm, Austrālijas dolārs bieži tiek izmantots carry tirdzniecībā ar Japānas jenu. Carry tirdzniecība ir stratēģija, kurā valūta ar zemu procentu likmi tiek pārdota, lai iegādātos valūtu ar augstāku procentu likmi.
Agra valūta Austrālijā
Kad Jaunā Dienvidvelsa tika izveidota 1788. gadā, oficiālā valūta bija Angļu mārciņa, lai gan Spāņu dolāri tika izmantoti diezgan regulāri. 1813. gadā, lai mēģinātu atturēt no nelikumīgas Spāņu dolāru izmantošanas, monētu centri tika izgriezti; tās kļuva pazīstamas kā 'caurumi dolāri' un kodoli tika saukti par 'dumps'; tā bija Austrālijas pirmā monētu forma.
No mārciņas sterliņu uz Austrālijas dolāru
1825. gadā valdība ieviesa sterliņu standartu, un britu monētas sāka tikt kaltas Austrālijā. Šīs sudraba un bronzas monētas turpināja tikt izmantotas līdz 1910. gadam, kad tika ieviesta jauna nacionālā valūta, Austrālijas mārciņa. Austrālijas mārciņa tika fiksēta vērtībā pret mārciņu sterliņu un, kā rezultātā, izmantoja zelta standartu. Trīs gadus vēlāk tika izdota pirmā Austrālijas banknošu sērija. 1966. gada februārī Austrālijas dolārs (AUD) tika ieviests saskaņā ar decimālo sistēmu; dolāri un centi aizstāja mārciņas, šiliņus un pensus. 1988. gadā banknotes tika pārveidotas par polimēru, tehnoloģiju, kas sākotnēji tika izstrādāta Austrālijā, lai palīdzētu novērst viltošanu.
Austrālijas dolārs statistika
|Nosaukums
|Austrālijas dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|c
|Populārākā AUD konvertācija
|AUD uz USD
|Populārākā AUD diagramma
|AUD uz USD diagramma
Austrālijas dolārs profils
|Iesaukas
|Buck, Dough
|Monētas
|Bieži izmantots: 5c, 10c, 20c, 50c, $1, $2
|Banknotes
|Bieži izmantots: $5, $10, $20, $50, $100
|Centrālā banka
|Austrālijas Rezervju banka
|Lietotāji
Austrālija, Ziemassvētku sala, Kokosu (Kīlinga) salas, Norfolkas sala, Ešmora un Kartjē salas, Austrālijas Antarktikas teritorija, Koraļļu jūras salas, Hērdas sala, Makdonalds Salas, Kiribati, Nauru
Austrālija, Ziemassvētku sala, Kokosu (Kīlinga) salas, Norfolkas sala, Ešmora un Kartjē salas, Austrālijas Antarktikas teritorija, Koraļļu jūras salas, Hērdas sala, Makdonalds Salas, Kiribati, Nauru
Kāpēc jūs interesē AUD?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt AUD e-pasta atjauninājumusIegūt AUD kursus savā tālrunīIegūt AUD valūtas datu API savam uzņēmumam