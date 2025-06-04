EUR - Eiro
Eiro ir Euro Member Countries valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Eiro maiņas kurss ir EUR uz USD kurss. Valūtas kods Euros ir EUR, un valūtas simbols ir €. Zemāk atradīsiet Eiro kursus un valūtas konvertētāju.
Eiropas centrālā banka tiek saukta par Eiropas Centrālo Banku (ECB). Pašlaik 17 ES dalībvalstis ir pieņēmušas eiro. Tas ir otrais visvairāk tirgotais valūta forex tirgū, pēc ASV dolāra, un arī galvenā globālā rezervju valūta. Citas izplatītas eiro nosaukumi ir Yoyo (īru angļu valodā), Leru (spāņu valodā) un Ege (somu valodā).
Eiro ieviešana
1999. gada 1. janvārī eiro (EUR) tika ieviests kā konta valūta, aizstājot Eiropas valūtu vienību par vienādu vērtību. Eiropas valūtu vienība bija teorētiska valūtu groza, nevis fiziska valūta pati par sevi. Sākotnēji vienpadsmit no Eiropas Ekonomikas un Monetārās Savienības valstīm aizstāja savas valūtas ar eiro: Austrija, Beļģija, Somija, Francija, Vācija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle un Spānija. Grieķija sekoja 2001. gadā, Slovēnija 2007. gadā, Malta un Kipra 2008. gadā, Slovākija 2009. gadā un Latvija 2014. gadā.
Eiro izmantošana ārpus ES
Daudzas suverēnas valstis, kas nav Eiropas Savienības daļa, ir pieņēmušas eiro, tostarp Andoras princese, Monako princese, Sanmarīno Republika un Vatikāns. Eiro tiek izmantots arī daudzās teritorijās, departamentos un suverēnās valstīs, kas pieder eirozonas valstīm, piemēram, Azoru salas, Baleāru salas, Kanāriju salas, Eiropas sala, Francijas Gvineja, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeiras salas, Martinika, Majota, Reuniona, Sentmārtiņš, Sentpīrs un Mikelons, lai nosauktu tikai dažus. Eiro tiek izmantots kā tirdzniecības valūta Kubā, Ziemeļkorejā un Sīrijā, un vairākas valūtas ir piesaistītas tam.
|Valūta
|Piesaistes kurss
|Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka
|1.95583
|Bulgārijas leva
|1.95583
|Kapu Verde eskudo
|110.265
|Centrālāfrikas CFA franks BEAC
|655.957
|CFA franks
|655.957
|CFP franks
|119.3317
|Komoru franks
|491.9678
|Lietuvas lita
|3.45280
Novecojušo nacionālo valūtu vērtība
Eiro banknotes un monētas sāka cirkulēt 2002. gadā, pakāpeniski atsaucot vecās banknotes un monētas no apgrozības. Precīzie datumi, kad katra vecā valūta pārstāja būt likumīgs maksāšanas līdzeklis un to oficiālie fiksētie kursi ir norādīti zemāk esošajā tabulā.
|Mantojumā (vecā) valūta
|Konversija no EUR
|Novecojusi
|ATS Austrija, Šiliņš
|1 EUR = 13.7603 ATS
|2002. gada 28. februāris
|BEF Beļģija, Franks
|1 EUR = 40.3399 BEF
|2002. gada 28. februāris
|CYP Kipra, Mārciņa
|1 EUR = 0.58527 CYP
|2008. gada 31. janvāris
|DEM Vācija, Deutsche Mark
|1 EUR = 1.95583 DEM
|2002. gada 28. februāris
|EEK Igaunija, Kroons
|1 EUR = 15.6466 EEK
|2011. gada 15. janvāris
|ESP Spānija, Peseta
|1 EUR = 166.386 ESP
|2002. gada 28. februāris
|FIM Somija, Markka
|1 EUR = 5.94573 FIM
|2008. gada 31. janvāris
|FRF Francija, Franks
|1 EUR = 6.55957 FRF
|2002. gada 17. februāris
|GRD Grieķija, Drahma
|1 EUR = 340.750 GRD
|2002. gada 28. februāris
|HRK Horvātija, Kuna
|1 EUR = 7.53450 HRK
|2023. gada 1. janvāris
|IEP Īrija, Mārciņa
|1 EUR = 0.78756 IEP
|2002. gada 9. februāris
|ITL Itālija, Lira
|1 EUR = 1936.27 ITL
|2002. gada 28. februāris
|LTL Lietuva, Litas
|1 EUR = 3.45280 LTL
|2015. gada 15. janvāris
|LUF Luksemburga, Franks
|1 EUR = 40.3399 LUF
|2002. gada 28. februāris
|LVL Latvija, Lats
|1 EUR = 0.70280 LVL
|2014. gada 15. janvāris
|MTL Malta, Lira
|1 EUR = 0.42930 MTL
|2008. gada 31. janvāris
|NLG Nīderlande, Gulden (Florīns)
|1 EUR = 2.20371 NLG
|2008. gada 28. janvāris
|PTE Portugāle, Eskudo
|1 EUR = 200.482 PTE
|2002. gada 28. februāris
|SIT Slovēnija, Tolar
|1 EUR = 239.640 SIT
|2007. gada 14. janvāris
|SKK Slovākija, Koruna
|1 EUR = 30.1260 SKK
|2009. gada 17. janvāris
XE Valūtu konvertētājs atbalsta iepriekš minētās novecojušās valūtas; lai veiktu konversiju, ierakstiet valūtas nosaukumu meklēšanas lodziņā. Dažas vecās valūtas joprojām ir fiziski konvertējamas īpašās vietās. Sīkāku informāciju skatiet oficiālajā ECB vietnē, kas norādīta zemāk sadaļā
Eiro statistika
|Nosaukums
|Eiro
|Simbols
|€
|Mazākā vienība
|1/100 = centi
|Mazākās vienības simbols
|cent
|Populārākā EUR konvertācija
|EUR uz USD
|Populārākā EUR diagramma
|EUR uz USD diagramma
Eiro profils
|Iesaukas
|Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
|Monētas
|Bieži izmantots: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Reti izmantots: 1cent, 2cent
|Banknotes
|Bieži izmantots: €5, €10, €20, €50, €100
Reti izmantots: €200, €500
|Centrālā banka
|European Central Bank
|Lietotāji
Euro Member Countries, Andora, Austrija, Azoru salas, Baleāri (Baleāru salas), Beļģija, Kanāriju salas, Kipra, Somija, Francija, Francijas Gviāna, Francijas dienvidu teritorijas, Vācija, Grieķija, Gvadelupa, Holande (Nīderlande), Svētā Krēsla (Vatikāns), Īrija (Eire), Itālija, Luksemburge, Madeiras salas, Malta, Monako, Melnkalne, Nīderlande, Portugāle, Reinjona, Sentpīrs un Mikelona, Sentmartina, Sanmarīno, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Vatikāns (Svētā Krēsla), Igaunija, Lietuva, Latvija
Kāpēc jūs interesē EUR?
