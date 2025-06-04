  1. Sākums
EUR - Eiro

Eiro ir Euro Member Countries valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Eiro maiņas kurss ir EUR uz USD kurss. Valūtas kods Euros ir EUR, un valūtas simbols ir €. Zemāk atradīsiet Eiro kursus un valūtas konvertētāju.

Eiropas centrālā banka tiek saukta par Eiropas Centrālo Banku (ECB). Pašlaik 17 ES dalībvalstis ir pieņēmušas eiro. Tas ir otrais visvairāk tirgotais valūta forex tirgū, pēc ASV dolāra, un arī galvenā globālā rezervju valūta. Citas izplatītas eiro nosaukumi ir Yoyo (īru angļu valodā), Leru (spāņu valodā) un Ege (somu valodā).

Eiro ieviešana
1999. gada 1. janvārī eiro (EUR) tika ieviests kā konta valūta, aizstājot Eiropas valūtu vienību par vienādu vērtību. Eiropas valūtu vienība bija teorētiska valūtu groza, nevis fiziska valūta pati par sevi. Sākotnēji vienpadsmit no Eiropas Ekonomikas un Monetārās Savienības valstīm aizstāja savas valūtas ar eiro: Austrija, Beļģija, Somija, Francija, Vācija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle un Spānija. Grieķija sekoja 2001. gadā, Slovēnija 2007. gadā, Malta un Kipra 2008. gadā, Slovākija 2009. gadā un Latvija 2014. gadā.

Eiro izmantošana ārpus ES
Daudzas suverēnas valstis, kas nav Eiropas Savienības daļa, ir pieņēmušas eiro, tostarp Andoras princese, Monako princese, Sanmarīno Republika un Vatikāns. Eiro tiek izmantots arī daudzās teritorijās, departamentos un suverēnās valstīs, kas pieder eirozonas valstīm, piemēram, Azoru salas, Baleāru salas, Kanāriju salas, Eiropas sala, Francijas Gvineja, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeiras salas, Martinika, Majota, Reuniona, Sentmārtiņš, Sentpīrs un Mikelons, lai nosauktu tikai dažus. Eiro tiek izmantots kā tirdzniecības valūta Kubā, Ziemeļkorejā un Sīrijā, un vairākas valūtas ir piesaistītas tam.

Valūta Piesaistes kurss
Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka 1.95583
Bulgārijas leva 1.95583
Kapu Verde eskudo 110.265
Centrālāfrikas CFA franks BEAC 655.957
CFA franks 655.957
CFP franks 119.3317
Komoru franks 491.9678
Lietuvas lita 3.45280

Novecojušo nacionālo valūtu vērtība
Eiro banknotes un monētas sāka cirkulēt 2002. gadā, pakāpeniski atsaucot vecās banknotes un monētas no apgrozības. Precīzie datumi, kad katra vecā valūta pārstāja būt likumīgs maksāšanas līdzeklis un to oficiālie fiksētie kursi ir norādīti zemāk esošajā tabulā.

Mantojumā (vecā) valūta Konversija no EUR Novecojusi
ATS Austrija, Šiliņš 1 EUR = 13.7603 ATS 2002. gada 28. februāris
BEF Beļģija, Franks 1 EUR = 40.3399 BEF 2002. gada 28. februāris
CYP Kipra, Mārciņa 1 EUR = 0.58527 CYP 2008. gada 31. janvāris
DEM Vācija, Deutsche Mark 1 EUR = 1.95583 DEM 2002. gada 28. februāris
EEK Igaunija, Kroons 1 EUR = 15.6466 EEK 2011. gada 15. janvāris
ESP Spānija, Peseta 1 EUR = 166.386 ESP 2002. gada 28. februāris
FIM Somija, Markka 1 EUR = 5.94573 FIM 2008. gada 31. janvāris
FRF Francija, Franks 1 EUR = 6.55957 FRF 2002. gada 17. februāris
GRD Grieķija, Drahma 1 EUR = 340.750 GRD 2002. gada 28. februāris
HRK Horvātija, Kuna 1 EUR = 7.53450 HRK 2023. gada 1. janvāris
IEP Īrija, Mārciņa 1 EUR = 0.78756 IEP 2002. gada 9. februāris
ITL Itālija, Lira 1 EUR = 1936.27 ITL 2002. gada 28. februāris
LTL Lietuva, Litas 1 EUR = 3.45280 LTL 2015. gada 15. janvāris
LUF Luksemburga, Franks 1 EUR = 40.3399 LUF 2002. gada 28. februāris
LVL Latvija, Lats 1 EUR = 0.70280 LVL 2014. gada 15. janvāris
MTL Malta, Lira 1 EUR = 0.42930 MTL 2008. gada 31. janvāris
NLG Nīderlande, Gulden (Florīns) 1 EUR = 2.20371 NLG 2008. gada 28. janvāris
PTE Portugāle, Eskudo 1 EUR = 200.482 PTE 2002. gada 28. februāris
SIT Slovēnija, Tolar 1 EUR = 239.640 SIT 2007. gada 14. janvāris
SKK Slovākija, Koruna 1 EUR = 30.1260 SKK 2009. gada 17. janvāris

XE Valūtu konvertētājs atbalsta iepriekš minētās novecojušās valūtas; lai veiktu konversiju, ierakstiet valūtas nosaukumu meklēšanas lodziņā. Dažas vecās valūtas joprojām ir fiziski konvertējamas īpašās vietās. Sīkāku informāciju skatiet oficiālajā ECB vietnē, kas norādīta zemāk sadaļā

Eiro statistika

NosaukumsEiro
Simbols
Mazākā vienība1/100 = centi
Mazākās vienības simbolscent
Populārākā EUR konvertācijaEUR uz USD
Populārākā EUR diagrammaEUR uz USD diagramma

Eiro profils

IesaukasEge (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
MonētasBieži izmantots: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Reti izmantots: 1cent, 2cent
BanknotesBieži izmantots: €5, €10, €20, €50, €100
Reti izmantots: €200, €500
Centrālā bankaEuropean Central Bank
Lietotāji
Euro Member Countries, Andora, Austrija, Azoru salas, Baleāri (Baleāru salas), Beļģija, Kanāriju salas, Kipra, Somija, Francija, Francijas Gviāna, Francijas dienvidu teritorijas, Vācija, Grieķija, Gvadelupa, Holande (Nīderlande), Svētā Krēsla (Vatikāns), Īrija (Eire), Itālija, Luksemburge, Madeiras salas, Malta, Monako, Melnkalne, Nīderlande, Portugāle, Reinjona, Sentpīrs un Mikelona, Sentmartina, Sanmarīno, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Vatikāns (Svētā Krēsla), Igaunija, Lietuva, Latvija

