CAD - Kanādas dolārs
Kanādas dolārs ir Kanāda valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kanādas dolārs maiņas kurss ir CAD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir CAD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Kanādas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Kanādas dolāra nozīme
Kanādas dolārs ir septītā visvairāk tirgotā valūta Forex tirgū, jo daudzas iestādes un indivīdi tirgo CAD. Cilvēki arī sauc CAD par Loonie, buck, Huard un Piastre (franciski). Kanādas dolārs tiek turēts kā rezerves valūta vairākās centrālajās bankās. Tas ir pazīstams arī kā preču valūta, pateicoties valsts ievērojamajiem izejvielu eksportiem.
CAD ieviešana
Valūta pirmo reizi tika ieviesta Kanādā 1660. gadu sākumā, kad franču kolonisti atveda monētas uz šo teritoriju. Pirmās banknotes tika izdotas Kanādā 1821. gadā Montreālas bankā un drīz kļuva par galveno maksāšanas metodi. 1841. gadā, būdama britu kolonija, Kanādas province sāka izdot valūtu, ko sauca par Kanādas mārciņu; bet 1858. gadā Kanādas dolārs nomainīja mārciņu un tika pielāgots ASV dolāram. Šajā laikā gan ASV dolāri, gan britu zelta suverēni bija likumīgs maksāšanas līdzeklis Kanādas robežās. Pēc Kanādas konfederācijas valdība decimalizēja valūtu un tika izdotas jaunas monētu sērijas Kanādas Dominijā. Kanādas banka tika izveidota 1934. gadā, un pirmā banknošu emisija notika gadu vēlāk. Pirmā Loonie monēta tika ieviesta 1987. gadā, un divu dolāru monēta (bieži saukta par Toonie) tika laista klajā 1996. gadā. 2011. gadā Kanādas centrālā banka izdeva jaunu banknošu sēriju, kas tika drukāta uz polimēra materiāla.
Kanādas dolārs statistika
|Nosaukums
|Kanādas dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = centi
|Mazākās vienības simbols
|¢
|Populārākā CAD konvertācija
|CAD uz USD
|Populārākā CAD diagramma
|CAD uz USD diagramma
Kanādas dolārs profils
|Iesaukas
|Loonie, buck (English), Huard, piastre (French)
|Monētas
|Bieži izmantots: 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
Reti izmantots: 1¢, 50¢
|Banknotes
|Bieži izmantots: $5, $10, $20, $50, $100
Reti izmantots: $1, $2, $500, $1000
|Centrālā banka
|Kanādas banka
|Lietotāji
Kanāda
Kanāda
