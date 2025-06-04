USD - ASV dolārs
ASV dolārs ir Amerikas Savienotās Valstis valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais ASV dolārs maiņas kurss ir USD uz EUR kurss. Valūtas kods Dollari ir USD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet ASV dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
ASV centrālā banka tiek saukta par Federālo rezervju banku (parasti sauktu par "Fed"). USD ir visvairāk tirgotā valūta forex tirgū un to var apvienot ar visām citām lielākajām valūtām. Parastie USD nosaukumi ietver zaļo naudu, dolāru, zaļo, mīklu, smaku, kaulus, mirušos prezidentus, skrillas un papīru.
ASV dolāra nozīme
ASV dolārs ir visbiežāk konvertētā valūta pasaulē un regulāri tiek izmantota kā atsauces valūta Forex tirgū. Kā dominējošā globālā rezervju valūta to tur gandrīz katra centrālā banka pasaulē. Turklāt dolārs tiek izmantots kā standarta valūta preču tirgū, un tādējādi tam ir tieša ietekme uz preču cenām.
USD dolārizācija
Sakarā ar tā starptautisko pieņemšanu, dažas valstis, piemēram, Panama un Ekvadora, izmanto USD kā oficiālu likumīgu maksāšanas līdzekli, ko sauc par dolārizāciju. Citām valstīm dolārs ir pieņemta alternatīva maksāšanas forma, lai gan tas nav oficiāla valūta valstī. Daudzas valūtas ir piesaistītas ASV dolāram:
|Valsts
|Piesaistes kurss
|Arubas vai Nīderlandes guldenis
|1.79000
|Bahamu dolārs
|1.00000
|Bahreinas dinārs
|0.37690
|Barbados dolārs
|2.00000
|Belizes dolārs
|2.00000
|Bermudu dolārs
|1.00000
|Kaimanu salu dolārs
|0.82000
|Kubas konvertējamais peso
|1.00000
|Džibutijas franks
|177.721
|Nīderlandes guldenis
|1.79000
|Austrum Karību dolārs
|2.70000
|Eritrejas nakfa
|15.0000
|Honkongas dolārs
|7.80000
|Jordānijas dinārs
|0.70900
|Libānas mārciņa
|1507.50
|Omānas rial
|0.38450
|Panamas balboa
|1.00000
|Kataras rials
|3.64000
|Saūda Arābijas rials
|3.75000
|Apvienoto Arābu Emirātu dirhams
|3.67250
|Venecuēlas bolivars
|6.30000
ASV dolāra ieviešana
1785. gadā dolārs oficiāli tika pieņemts kā naudas vienība Amerikas Savienotajās Valstīs. 1792. gada Monētu likums izveidoja pirmo ASV monētu kaltuvi un izveidoja federālo monetāro sistēmu, kā arī noteica monētu nominālus, kas norādīti to vērtībā zeltā, sudrabā un varā. 1861. gadā ASV Valsts kase izdeva bezprocentu pieprasījuma rēķinus, un pirmie $10 pieprasījuma rēķini, kuros attēlots Abrahams Linkolns, nonāca apgrozībā. Šie rēķini ātri ieguva segvārdu 'Zaļās naudas' to krāsas dēļ. 1863. gadā tika izveidota nacionālā banku sistēma un izstrādātas vadlīnijas nacionālajām bankām. Šīm bankām tika piešķirta atļauja izsniegt nacionālo valūtu, ko nodrošina ASV obligāciju iegāde. 1914. gadā tika izsniegtas pirmās $10 Federālās rezervju piezīmes.
Sudraba un zelta standarts ASV
Gadu gaitā Amerikas Savienotās Valstis centās izveidot bimetālisko standartu, sākot ar sudraba standarta pieņemšanu, kas balstījās uz Spānijas Milled Dollar 1785. gadā. Tomēr sudraba monētas drīz iznāca no apgrozības, pilnībā pārtraucot apgrozību līdz 1806. gadam. Šajā laikā lielākā daļa valstu jau bija sākušas standartizēt darījumus, pieņemot zelta standartu, kas nozīmēja, ka jebkura papīra nauda varēja tikt atpirkta valdības par tās vērtību zeltā. Bretton-Woods sistēmu pieņēma lielākā daļa valstu, lai noteiktu valūtu maiņas kursus attiecībā uz zeltu. Tā kā Amerikas Savienotās Valstis turēja lielāko daļu pasaules zelta, daudzas valstis vienkārši piesaistīja savas valūtas vērtību dolāram. Centrālās bankas uzturēja fiksētus maiņas kursus starp savām valūtām un dolāru, pārvēršot ASV dolāru par de facto pasaules valūtu. 1973. gadā ASV beidzot pilnībā atdalīja dolāra vērtību no zelta.
ASV dolārs statistika
|Nosaukums
|ASV dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = centi
|Mazākās vienības simbols
|¢
|Populārākā USD konvertācija
|USD uz EUR
|Populārākā USD diagramma
|USD uz EUR diagramma
ASV dolārs profils
|Iesaukas
|greenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas, paper
|Monētas
|Bieži izmantots: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢
Reti izmantots: 50¢, $1
|Banknotes
|Bieži izmantots: $1, $5, $10, $20, $50, $100
Reti izmantots: $2
|Centrālā banka
|Federālā rezervju banka
|Lietotāji
Amerikas Savienotās Valstis, Amerika, Amerikas Samoa, Amerikas Virdžīnu salas, Lielbritānijas Indijas okeāna teritorija, Lielbritānijas Virdžīnu salas, Ekvadora, El Salvador, Guama, Haiti, Mikronēzija, Ziemeļu Marianas salas, Palau, Panama, Puertoriko, Turku un Kaiko salas, Amerikas Savienoto Valstu mazās ārējās salas, Wake sala, Austrumtimora
Amerikas Savienotās Valstis, Amerika, Amerikas Samoa, Amerikas Virdžīnu salas, Lielbritānijas Indijas okeāna teritorija, Lielbritānijas Virdžīnu salas, Ekvadora, El Salvador, Guama, Haiti, Mikronēzija, Ziemeļu Marianas salas, Palau, Panama, Puertoriko, Turku un Kaiko salas, Amerikas Savienoto Valstu mazās ārējās salas, Wake sala, Austrumtimora
Kāpēc jūs interesē USD?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt USD e-pasta atjauninājumusIegūt USD kursus savā tālrunīIegūt USD valūtas datu API savam uzņēmumam