USD - ASV dolārs

ASV dolārs ir Amerikas Savienotās Valstis valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais ASV dolārs maiņas kurss ir USD uz EUR kurss. Valūtas kods Dollari ir USD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet ASV dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

USDASV dolārs

ASV centrālā banka tiek saukta par Federālo rezervju banku (parasti sauktu par "Fed"). USD ir visvairāk tirgotā valūta forex tirgū un to var apvienot ar visām citām lielākajām valūtām. Parastie USD nosaukumi ietver zaļo naudu, dolāru, zaļo, mīklu, smaku, kaulus, mirušos prezidentus, skrillas un papīru.

ASV dolāra nozīme
ASV dolārs ir visbiežāk konvertētā valūta pasaulē un regulāri tiek izmantota kā atsauces valūta Forex tirgū. Kā dominējošā globālā rezervju valūta to tur gandrīz katra centrālā banka pasaulē. Turklāt dolārs tiek izmantots kā standarta valūta preču tirgū, un tādējādi tam ir tieša ietekme uz preču cenām.

USD dolārizācija
Sakarā ar tā starptautisko pieņemšanu, dažas valstis, piemēram, Panama un Ekvadora, izmanto USD kā oficiālu likumīgu maksāšanas līdzekli, ko sauc par dolārizāciju. Citām valstīm dolārs ir pieņemta alternatīva maksāšanas forma, lai gan tas nav oficiāla valūta valstī. Daudzas valūtas ir piesaistītas ASV dolāram:

Valsts Piesaistes kurss
Arubas vai Nīderlandes guldenis		 1.79000
Bahamu dolārs		 1.00000
Bahreinas dinārs		 0.37690
Barbados dolārs		 2.00000
Belizes dolārs		 2.00000
Bermudu dolārs		 1.00000
Kaimanu salu dolārs		 0.82000
Kubas konvertējamais peso		 1.00000
Džibutijas franks		 177.721
Nīderlandes guldenis		 1.79000
Austrum Karību dolārs		 2.70000
Eritrejas nakfa		 15.0000
Honkongas dolārs		 7.80000
Jordānijas dinārs		 0.70900
Libānas mārciņa		 1507.50
Omānas rial		 0.38450
Panamas balboa		 1.00000
Kataras rials		 3.64000
Saūda Arābijas rials		 3.75000
Apvienoto Arābu Emirātu dirhams		 3.67250
Venecuēlas bolivars		 6.30000

ASV dolāra ieviešana
1785. gadā dolārs oficiāli tika pieņemts kā naudas vienība Amerikas Savienotajās Valstīs. 1792. gada Monētu likums izveidoja pirmo ASV monētu kaltuvi un izveidoja federālo monetāro sistēmu, kā arī noteica monētu nominālus, kas norādīti to vērtībā zeltā, sudrabā un varā. 1861. gadā ASV Valsts kase izdeva bezprocentu pieprasījuma rēķinus, un pirmie $10 pieprasījuma rēķini, kuros attēlots Abrahams Linkolns, nonāca apgrozībā. Šie rēķini ātri ieguva segvārdu 'Zaļās naudas' to krāsas dēļ. 1863. gadā tika izveidota nacionālā banku sistēma un izstrādātas vadlīnijas nacionālajām bankām. Šīm bankām tika piešķirta atļauja izsniegt nacionālo valūtu, ko nodrošina ASV obligāciju iegāde. 1914. gadā tika izsniegtas pirmās $10 Federālās rezervju piezīmes.

Sudraba un zelta standarts ASV
Gadu gaitā Amerikas Savienotās Valstis centās izveidot bimetālisko standartu, sākot ar sudraba standarta pieņemšanu, kas balstījās uz Spānijas Milled Dollar 1785. gadā. Tomēr sudraba monētas drīz iznāca no apgrozības, pilnībā pārtraucot apgrozību līdz 1806. gadam. Šajā laikā lielākā daļa valstu jau bija sākušas standartizēt darījumus, pieņemot zelta standartu, kas nozīmēja, ka jebkura papīra nauda varēja tikt atpirkta valdības par tās vērtību zeltā. Bretton-Woods sistēmu pieņēma lielākā daļa valstu, lai noteiktu valūtu maiņas kursus attiecībā uz zeltu. Tā kā Amerikas Savienotās Valstis turēja lielāko daļu pasaules zelta, daudzas valstis vienkārši piesaistīja savas valūtas vērtību dolāram. Centrālās bankas uzturēja fiksētus maiņas kursus starp savām valūtām un dolāru, pārvēršot ASV dolāru par de facto pasaules valūtu. 1973. gadā ASV beidzot pilnībā atdalīja dolāra vērtību no zelta.

ASV dolārs statistika

NosaukumsASV dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = centi
Mazākās vienības simbols¢
Populārākā USD konvertācijaUSD uz EUR
Populārākā USD diagrammaUSD uz EUR diagramma

ASV dolārs profils

Iesaukasgreenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas, paper
MonētasBieži izmantots: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢
Reti izmantots: 50¢, $1
BanknotesBieži izmantots: $1, $5, $10, $20, $50, $100
Reti izmantots: $2
Centrālā bankaFederālā rezervju banka
Lietotāji
Amerikas Savienotās Valstis, Amerika, Amerikas Samoa, Amerikas Virdžīnu salas, Lielbritānijas Indijas okeāna teritorija, Lielbritānijas Virdžīnu salas, Ekvadora, El Salvador, Guama, Haiti, Mikronēzija, Ziemeļu Marianas salas, Palau, Panama, Puertoriko, Turku un Kaiko salas, Amerikas Savienoto Valstu mazās ārējās salas, Wake sala, Austrumtimora

