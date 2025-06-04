NZD - Jaunzēlandes dolārs
Jaunzēlandes dolārs ir Jaunzēlande valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Jaunzēlandes dolārs maiņas kurss ir NZD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir NZD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Jaunzēlandes dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Ieviešot 1840. gadā, Jaunzēlandes mārciņa bija pirmā oficiālā valūta Jaunzēlandē. Līdz tam brīdim gan britu, gan austrāliešu monētas cirkulēja Jaunzēlandē un turpināja to darīt līdz 1897. gadam. Mārciņas banknotes ražoja sešas dažādas tirdzniecības bankas līdz 1924. gadam, kad tika ieviests vienots dizains. Desmit gadu vēlāk tika izveidota Jaunzēlandes Rezervju banka.
Decimālizācijas ideja pirmo reizi tika izvirzīta 1933. gadā, bet tā netika ieviesta līdz 1967. gadam, kad Jaunzēlandes dolārs aizstāja Jaunzēlandes mārciņu. Bija daudz publisku diskusiju par to, kā tiks saukta jaunā valūta, tika izvirzīti tādi vārdi kā 'kiwi' un 'zeal', bet beigās tika izvēlēts termins 'dollar'. Jaunzēlandes dolārs sākotnēji tika piesaistīts ASV dolāram ar kursu 1.62 USD par 1 NZD. Piesaistes kurss mainījās vairākkārt līdz 1985. gadam, kad valūta sāka brīvi peldēt tirgū. 1999. gadā tika izlaists jauns dizains Jaunzēlandes dolāram, lai modernizētu, jauno banknošu izgatavošanai izmantojot polimēru. Kopš 2006. gada nav monētu, kuru vērtība ir zem piecām centiem, un skaidras naudas darījumu vērtība tiek noapaļota.
Jaunzēlandes dolārs statistika
|Nosaukums
|Jaunzēlandes dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|c
|Populārākā NZD konvertācija
|NZD uz USD
|Populārākā NZD diagramma
|NZD uz USD diagramma
Jaunzēlandes dolārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: 10c, 20c, 50c, $1, $2
|Banknotes
|Bieži izmantots: $5, $10, $20, $50, $100
|Centrālā banka
|Jaunzēlandes Rezervju banka
|Lietotāji
Jaunzēlande, Kuka salas, Niue, Pitkērna salas, Tokelau
