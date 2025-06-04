  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. BND

bnd
BND - Brunejas dolārs

Brunejas dolārs ir Bruneja Darusalam valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Brunejas dolārs maiņas kurss ir BND uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir BND, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Brunejas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

bnd
BNDBrunejas dolārs

Brunejas dolārs statistika

NosaukumsBrunejas dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā BND konvertācijaBND uz USD
Populārākā BND diagrammaBND uz USD diagramma

Brunejas dolārs profils

MonētasBieži izmantots: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
BanknotesBieži izmantots: $1, $5, $10
Centrālā bankaBrunejas Darusalamas Monetārā iestāde
Lietotāji
Bruneja Darusalam

Kāpēc jūs interesē BND?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt BND e-pasta atjauninājumusIegūt BND kursus savā tālrunīIegūt BND valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17644
GBP / EUR1.14651
USD / JPY156.620
GBP / USD1.34880
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.254
AUD / USD0.670757

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%