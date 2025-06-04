BND - Brunejas dolārs
Brunejas dolārs ir Bruneja Darusalam valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Brunejas dolārs maiņas kurss ir BND uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir BND, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Brunejas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Brunejas dolārs statistika
|Nosaukums
|Brunejas dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā BND konvertācija
|BND uz USD
|Populārākā BND diagramma
|BND uz USD diagramma
Brunejas dolārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
|Banknotes
|Bieži izmantots: $1, $5, $10
|Centrālā banka
|Brunejas Darusalamas Monetārā iestāde
|Lietotāji
Bruneja Darusalam
Bruneja Darusalam
Kāpēc jūs interesē BND?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt BND e-pasta atjauninājumusIegūt BND kursus savā tālrunīIegūt BND valūtas datu API savam uzņēmumam