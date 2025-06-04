XAU - Zelta unce
Zelta unce ir Zelts valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Zelta unce maiņas kurss ir XAU uz USD kurss. Valūtas kods Unces ir XAU. Zemāk atradīsiet Zelta unce kursus un valūtas konvertētāju.
Zelta unce statistika
|Nosaukums
|Zelta unce
|Simbols
|Unce
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā XAU konvertācija
|XAU uz USD
|Populārākā XAU diagramma
|XAU uz USD diagramma
Zelta unce profils
|Lietotāji
Zelts
Zelts
Kāpēc jūs interesē XAU?
