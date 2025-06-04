  1. Sākums
XAU - Zelta unce

Zelta unce ir Zelts valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Zelta unce maiņas kurss ir XAU uz USD kurss. Valūtas kods Unces ir XAU. Zemāk atradīsiet Zelta unce kursus un valūtas konvertētāju.

XAUZelta unce

Zelta unce statistika

NosaukumsZelta unce
SimbolsUnce
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā XAU konvertācijaXAU uz USD
Populārākā XAU diagrammaXAU uz USD diagramma

Zelta unce profils

Lietotāji
Zelts

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17737
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34948
USD / CHF0.789534
USD / CAD1.36727
EUR / JPY184.343
AUD / USD0.670931

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%