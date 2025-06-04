  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. MNT

mnt
MNT - Mongolijas tugriks

Mongolijas tugriks ir Mongolija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Mongolijas tugriks maiņas kurss ir MNT uz USD kurss. Valūtas kods Tugriki ir MNT, un valūtas simbols ir ₮. Zemāk atradīsiet Mongolijas tugriks kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

mnt
MNTMongolijas tugriks

Mongolijas tugriks statistika

NosaukumsMongolijas tugriks
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Möngö
Mazākās vienības simbolsMöngö
Populārākā MNT konvertācijaMNT uz USD
Populārākā MNT diagrammaMNT uz USD diagramma

Mongolijas tugriks profils

IesaukasTögrög
MonētasBieži izmantots: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
BanknotesBieži izmantots: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
Centrālā bankaMongolijas banka
Lietotāji
Mongolija

Kāpēc jūs interesē MNT?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt MNT e-pasta atjauninājumusIegūt MNT kursus savā tālrunīIegūt MNT valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17729
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789822
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.334
AUD / USD0.670984

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%