MNT - Mongolijas tugriks
Mongolijas tugriks ir Mongolija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Mongolijas tugriks maiņas kurss ir MNT uz USD kurss. Valūtas kods Tugriki ir MNT, un valūtas simbols ir ₮. Zemāk atradīsiet Mongolijas tugriks kursus un valūtas konvertētāju.
Mongolijas tugriks statistika
|Nosaukums
|Mongolijas tugriks
|Simbols
|₮
|Mazākā vienība
|1/100 = Möngö
|Mazākās vienības simbols
|Möngö
|Populārākā MNT konvertācija
|MNT uz USD
|Populārākā MNT diagramma
|MNT uz USD diagramma
Mongolijas tugriks profils
|Iesaukas
|Tögrög
|Monētas
|Bieži izmantots: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
|Centrālā banka
|Mongolijas banka
|Lietotāji
Mongolija
Mongolija
