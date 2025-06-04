DOT - Polkadot
Valūtas kods Polkadot ir DOT, un valūtas simbols ir ●. Zemāk atradīsiet Polkadot kursus un valūtas konvertētāju. Varat arī abonēt mūsu valūtu biļetenus ar ikdienas kursiem un analīzi, lasīt Xe valūtu emuāru vai ņemt DOT kursus līdzi, izmantojot mūsu Xe valūtu lietotnes un tīmekļa vietni.
Polkadot informācija
Parachains ir moderni, nākamās paaudzes 1. līmeņa blokķēdes, kas pārsniedz mantojuma tīklu ierobežojumus. Specializēti un savstarpēji saistīti, parachains veido daudzveidīgu neatkarīgu platformu, kopienu un ekonomiku ekosistēmu, uzlabojot veidu, kā mēs sazināmies tiešsaistē.
Risks, lietojot Polkadot
Kriptovalūtas ir saistītas ar augstu risku, jo tās ir svārstīgas, nav pārbaudītas laikā un pašlaik nav regulētas vai likumīgas. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes kriptovalūtu maki ir tikuši apdraudēti ar hakeru palīdzību, kas noveda pie liela mēroga zādzībām.
Polkadot vēsture
Polkadot tīkla Genesis bloks tika palaists 2020. gada 26. maijā kā Proof of Authority (PoA) tīkls, ar pārvaldību, ko kontrolē viena Sudo (superlietotāja) konts. Šajā laikā validatori sāka pievienoties tīklam un norādīt savu nodomu piedalīties konsensā. Tīkls attīstījās, lai kļūtu par Proof of Stake (PoS) tīklu 2020. gada 18. jūnijā. Ar ķēdi, ko nodrošina decentralizētā validatoru kopiena, Sudo modulis tika noņemts 2020. gada 20. jūlijā, pārejot ķēdes pārvaldību token (DOT) turētāju rokās. Šī ir vieta, kur Polkadot kļuva decentralizēts.
Saistītās saites
Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt zemāk norādītās saites.
Polkadot statistika
|Nosaukums
|Polkadot
|Mazākā vienība
|1/100 = N/A
|Mazākās vienības simbols
|N/A
Kāpēc jūs interesē DOT?
Es vēlos...Iegūt DOT valūtas datu API savam uzņēmumam