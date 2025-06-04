BZD - Belizas dolārs
Belizas dolārs ir Beliza valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Belizas dolārs maiņas kurss ir BZD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir BZD, un valūtas simbols ir BZ$. Zemāk atradīsiet Belizas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Belizas dolārs statistika
|Nosaukums
|Belizas dolārs
|Simbols
|BZ$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā BZD konvertācija
|BZD uz USD
|Populārākā BZD diagramma
|BZD uz USD diagramma
Belizas dolārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
|Banknotes
|Bieži izmantots: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Centrālā banka
|Belizas centrālā banka
|Lietotāji
Beliza
Beliza
Kāpēc jūs interesē BZD?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt BZD e-pasta atjauninājumusIegūt BZD kursus savā tālrunīIegūt BZD valūtas datu API savam uzņēmumam