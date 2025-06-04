  1. Sākums
BZD - Belizas dolārs

Belizas dolārs ir Beliza valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Belizas dolārs maiņas kurss ir BZD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir BZD, un valūtas simbols ir BZ$. Zemāk atradīsiet Belizas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Belizas dolārs statistika

NosaukumsBelizas dolārs
SimbolsBZ$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā BZD konvertācijaBZD uz USD
Populārākā BZD diagrammaBZD uz USD diagramma

Belizas dolārs profils

MonētasBieži izmantots: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
BanknotesBieži izmantots: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
Centrālā bankaBelizas centrālā banka
Lietotāji
Beliza

