DOGE - Dogecoin
Valūtas kods Dogecoin ir DOGE, un valūtas simbols ir Ɖ. Zemāk atradīsiet Dogecoin kursus un valūtas konvertētāju. Varat arī abonēt mūsu valūtu biļetenus ar ikdienas kursiem un analīzi, lasīt Xe valūtu emuāru vai ņemt DOGE kursus līdzi, izmantojot mūsu Xe valūtu lietotnes un tīmekļa vietni.
Dogecoin informācija
Dogecoin ir atvērtā koda digitālā valūta, ko visā pasaulē iecienījuši Šiba Inu suņi.
Risks, lietojot Dogecoin
Kriptovalūtas ir saistītas ar augstu risku, jo tās ir svārstīgas, nav pārbaudītas laikā un pašlaik nav regulētas vai likumīgas. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes kriptovalūtu maki ir tikuši apdraudēti ar hakeru palīdzību, kas noveda pie liela mēroga zādzībām.
Dogecoin vēsture
Sākotnēji izveidota kā joks, Dogecoin tika radīta IBM programmatūras inženiera Bili Markusa un Adobe programmatūras inženiera Džeksona Palmēra. Viņi vēlējās izveidot digitālo valūtu, kas varētu sasniegt plašāku demogrāfiju nekā Bitcoin. Turklāt viņi vēlējās to attālināt no citu monētu pretrunīgās vēstures. Dogecoin oficiāli tika palaista 2013. gada 6. decembrī, un pirmajās 30 dienās Dogecoin.com apmeklēja vairāk nekā miljons apmeklētāju.
Dogecoin statistika
|Nosaukums
|Dogecoin
|Mazākā vienība
|1/100000000 = N/A
|Mazākās vienības simbols
|N/A
