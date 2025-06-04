  1. Sākums
SGD - Singapūras dolārs

Singapūras dolārs ir Singapūra valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Singapūras dolārs maiņas kurss ir SGD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir SGD, un valūtas simbols ir S$. Zemāk atradīsiet Singapūras dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Singapūras valūtas pirms kolonizācijas
Jau 8. gadsimtā mūsu ēras sākumā ķīniešu tirgotāji ieviesa pirmo dokumentēto valūtu Malaizijas pussalā. Tā kā tajā laikā nebija oficiālas valūtas, Singapūras tirgotāji parasti izmantoja Spānijas un Meksikas dolārus. Papīra nauda sāka parādīties pussalā 18. un 19. gadsimtā, ko izdeva privātbankas, piemēram, Āzijas banku korporācija, Indijas harta tirdzniecības banka un Šanhajas banku korporācija.

Singapūras valūta kā koloniāla teritorija
Kā britu koloniāla teritorija Singapūra sāka izmantot Šauruma dolāru 1845. gadā. Šauruma dolārs bija koloniālās teritorijas oficiālā valūta gandrīz gadsimtu, līdz to 1939. gadā nomainīja Malajiešu dolārs, ar īsu pārtraukumu Japānas okupācijas laikā. 1953. gadā Malajiešu dolārs tika nomainīts pret Malajiešu un Britu Borneo dolāru.

Neatkarīgās Singapūras valūta
Singapūra kļuva par neatkarīgu valsti, kas pazīstama kā Singapūras Republika 1965. gadā. Jaunā valsts izveidoja Valūtas komisiju, kas ieviesa Singapūras dolāru, ar pirmo banknošu sēriju, kas izlaista 1967. gadā. Šīs banknotes bija pazīstamas kā 'Orhideju' banknotes un bija apmaināmas ar Malajiešu dolāru par vienādu vērtību līdz 1973. gadam. Valūta sākotnēji bija piesaistīta Britu mārciņai ar kursu 60 SGD pret 7 GBP. Valūta tika atkārtoti piesaistīta ASV dolāram un pēc tam svārstījās ap svaru grozu. 1985. gadā Singapūras dolārs pieņēma tirgus orientētu pieeju un tika atļauts svārstīties, lai gan tas joprojām tika cieši uzraudzīts. 2002. gadā Valūtas komisija tika izformēta, un komisijas funkcijas tika nodotas Singapūras Monetārajai iestādei.

Singapūras dolārs statistika

NosaukumsSingapūras dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbols
Populārākā SGD konvertācijaSGD uz USD
Populārākā SGD diagrammaSGD uz USD diagramma

Singapūras dolārs profils

IesaukasSing
MonētasBieži izmantots: S¢5, S¢10, S¢20, S¢50, $1
Reti izmantots: S¢1
BanknotesBieži izmantots: $2, $5, $10, $50
Reti izmantots: $1, $20, $25, $100, $500, $1000, $10000
Centrālā bankaSingapūras Monetārā iestāde
Lietotāji
Singapūra

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.551
GBP / USD1.34949
USD / CHF0.789794
USD / CAD1.36710
EUR / JPY184.301
AUD / USD0.671054

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%