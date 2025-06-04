SGD - Singapūras dolārs
Singapūras dolārs ir Singapūra valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Singapūras dolārs maiņas kurss ir SGD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir SGD, un valūtas simbols ir S$. Zemāk atradīsiet Singapūras dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Singapūras valūtas pirms kolonizācijas
Jau 8. gadsimtā mūsu ēras sākumā ķīniešu tirgotāji ieviesa pirmo dokumentēto valūtu Malaizijas pussalā. Tā kā tajā laikā nebija oficiālas valūtas, Singapūras tirgotāji parasti izmantoja Spānijas un Meksikas dolārus. Papīra nauda sāka parādīties pussalā 18. un 19. gadsimtā, ko izdeva privātbankas, piemēram, Āzijas banku korporācija, Indijas harta tirdzniecības banka un Šanhajas banku korporācija.
Singapūras valūta kā koloniāla teritorija
Kā britu koloniāla teritorija Singapūra sāka izmantot Šauruma dolāru 1845. gadā. Šauruma dolārs bija koloniālās teritorijas oficiālā valūta gandrīz gadsimtu, līdz to 1939. gadā nomainīja Malajiešu dolārs, ar īsu pārtraukumu Japānas okupācijas laikā. 1953. gadā Malajiešu dolārs tika nomainīts pret Malajiešu un Britu Borneo dolāru.
Neatkarīgās Singapūras valūta
Singapūra kļuva par neatkarīgu valsti, kas pazīstama kā Singapūras Republika 1965. gadā. Jaunā valsts izveidoja Valūtas komisiju, kas ieviesa Singapūras dolāru, ar pirmo banknošu sēriju, kas izlaista 1967. gadā. Šīs banknotes bija pazīstamas kā 'Orhideju' banknotes un bija apmaināmas ar Malajiešu dolāru par vienādu vērtību līdz 1973. gadam. Valūta sākotnēji bija piesaistīta Britu mārciņai ar kursu 60 SGD pret 7 GBP. Valūta tika atkārtoti piesaistīta ASV dolāram un pēc tam svārstījās ap svaru grozu. 1985. gadā Singapūras dolārs pieņēma tirgus orientētu pieeju un tika atļauts svārstīties, lai gan tas joprojām tika cieši uzraudzīts. 2002. gadā Valūtas komisija tika izformēta, un komisijas funkcijas tika nodotas Singapūras Monetārajai iestādei.
Singapūras dolārs statistika
|Nosaukums
|Singapūras dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|S¢
|Populārākā SGD konvertācija
|SGD uz USD
|Populārākā SGD diagramma
|SGD uz USD diagramma
Singapūras dolārs profils
|Iesaukas
|Sing
|Monētas
|Bieži izmantots: S¢5, S¢10, S¢20, S¢50, $1
Reti izmantots: S¢1
|Banknotes
|Bieži izmantots: $2, $5, $10, $50
Reti izmantots: $1, $20, $25, $100, $500, $1000, $10000
|Centrālā banka
|Singapūras Monetārā iestāde
|Lietotāji
Singapūra
Singapūra
Kāpēc jūs interesē SGD?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt SGD e-pasta atjauninājumusIegūt SGD kursus savā tālrunīIegūt SGD valūtas datu API savam uzņēmumam