VEF - Venecuēlas bolivārs

Venecuēlas bolivārs ir Venecuēla valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Venecuēlas bolivārs maiņas kurss ir VEF uz USD kurss. Valūtas kods Bolīvāri ir VEF, un valūtas simbols ir Bs. Zemāk atradīsiet Venecuēlas bolivārs kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: Bolivar Fuerte ir divi oficiālie kursi.
2017. gada maijā Venecuēlas valdība mainīja savu daudzlīmeņu oficiālo valūtas maiņas kursu sistēmu, kā tika paziņots valdības 2016. gada martā.
„Būtiskās” preces tiek apmainītas pēc fiksēta vidējā tirgus kursa 9.9875 VEF/USD. Šo kursu sauc par “DIPRO”. Venecuēlas valdība nosaka, kādas „būtiskās” preces kvalificējas šim kursam. Tās ietver importu pārtikas un medicīnas saistītajos sektoros, kā arī dažas naftas nozares uzņēmumus.
Imports, ko valdība ir noteikusi kā „nepamatotu”, tiek pakļauts jaunai sistēmai, ko sauc par “DICOM”, kurā kurss ir paredzēts, lai laika gaitā mainītos. 2017. gada 7. novembrī DICOM sistēmas vidējais tirgus kurss bija 3,340.819 VEF/USD. DICOM kursi tiek publicēti Venecuēlas centrālās bankas mājaslapā TIPO DE CAMBIO šeit: http://www.bcv.org.ve/ vai šeit: https://www.dicom.gob.ve/
Ņemot vērā augsto inflācijas līmeni Venecuēlā pēdējo gadu laikā, tirgū ir liela pieprasījuma pēc ASV dolāriem (USD). Tomēr oficiālais piekļuve ASV dolāriem Venecuēlā ir ierobežota, kas ir novedis pie trešā (neoficiālā) melnā tirgus maiņas kursa, kas novērtēts ap 40,000 VEF/USD (2017. gada novembris). Melno tirgu kurss ir strauji pieaudzis pēdējā gada laikā (2016. gada janvāris: 833, 2016. gada jūnijs: 997, 2017. gada janvāris: 3164, 2017. gada jūnijs: 6112).
Situācija Venecuēlā strauji attīstās, un XE mājaslapā un mūsu lietotnēs tiek piedāvāts tikai DIPRO kurss.
Venecuēlas bolivārs statistika
|Nosaukums
|Venecuēlas bolivārs
|Simbols
|Bs.
|Mazākā vienība
|1/100 = céntimo
|Mazākās vienības simbols
|¢
|Populārākā VEF konvertācija
|VEF uz USD
|Populārākā VEF diagramma
|VEF uz USD diagramma
Venecuēlas bolivārs profils
|Iesaukas
|bolo(s), luca(s)
|Monētas
|Bieži izmantots: 10¢, 25¢, 50¢, Bs.1
Reti izmantots: 5¢, 1¢, 12.5¢
|Banknotes
|Bieži izmantots: Bs.2, Bs.5, Bs.10, Bs.20, Bs.50, Bs.100
|Centrālā banka
|Venecuēlas centrālā banka
|Lietotāji
Venecuēla
Venecuēla
