xpd
XPD - Pallādija unce

Pallādija unce ir Pallādijs valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Pallādija unce maiņas kurss ir XPD uz USD kurss. Valūtas kods Unces ir XPD. Zemāk atradīsiet Pallādija unce kursus un valūtas konvertētāju.

Pallādija unce statistika

NosaukumsPallādija unce
SimbolsUnce
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā XPD konvertācijaXPD uz USD
Populārākā XPD diagrammaXPD uz USD diagramma

Pallādija unce profils

Lietotāji
Pallādijs

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17747
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.539
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789322
USD / CAD1.36731
EUR / JPY184.320
AUD / USD0.670999

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%