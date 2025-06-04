  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. SRD

srd
SRD - Surinamas dolārs

Surinamas dolārs ir Suriname valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Surinamas dolārs maiņas kurss ir SRD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir SRD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Surinamas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

srd
SRDSurinamas dolārs

Surinamas dolārs statistika

NosaukumsSurinamas dolārs
Simbols$
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā SRD konvertācijaSRD uz USD
Populārākā SRD diagrammaSRD uz USD diagramma

Surinamas dolārs profils

Lietotāji
Suriname

Kāpēc jūs interesē SRD?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt SRD e-pasta atjauninājumusIegūt SRD kursus savā tālrunīIegūt SRD valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17731
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.557
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789731
USD / CAD1.36697
EUR / JPY184.317
AUD / USD0.671073

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%