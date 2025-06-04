  1. Sākums
KYD - Kaimanu salu dolārs

Kaimanu salu dolārs ir Kaimanu salas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kaimanu salu dolārs maiņas kurss ir KYD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir KYD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Kaimanu salu dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

kyd
KYDKaimanu salu dolārs

Kaimanu salu dolārs statistika

NosaukumsKaimanu salu dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā KYD konvertācijaKYD uz USD
Populārākā KYD diagrammaKYD uz USD diagramma

Kaimanu salu dolārs profils

MonētasBieži izmantots: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
BanknotesBieži izmantots: $1, $5, $10, $25, $50, $100
Centrālā bankaKaimanu salu monetārā iestāde
Lietotāji
Kaimanu salas

