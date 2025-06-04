KYD - Kaimanu salu dolārs
Kaimanu salu dolārs ir Kaimanu salas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kaimanu salu dolārs maiņas kurss ir KYD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir KYD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Kaimanu salu dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Kaimanu salu dolārs statistika
|Nosaukums
|Kaimanu salu dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā KYD konvertācija
|KYD uz USD
|Populārākā KYD diagramma
|KYD uz USD diagramma
Kaimanu salu dolārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
|Banknotes
|Bieži izmantots: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Centrālā banka
|Kaimanu salu monetārā iestāde
|Lietotāji
Kaimanu salas
Kaimanu salas
