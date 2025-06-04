  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. RON

ron
RON - Rumānijas leja

Rumānijas leja ir Rumānija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Rumānijas leja maiņas kurss ir RON uz USD kurss. Valūtas kods Lei ir RON, un valūtas simbols ir lei. Zemāk atradīsiet Rumānijas leja kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

ron
RONRumānijas leja

Rumānijas leja statistika

NosaukumsRumānijas leja
Simbolslei
Mazākā vienība1/100 = Nauda
Mazākās vienības simbolsNauda
Populārākā RON konvertācijaRON uz USD
Populārākā RON diagrammaRON uz USD diagramma

Rumānijas leja profils

MonētasBieži izmantots: Nauda10, Nauda50
Reti izmantots: Nauda1, Nauda5
BanknotesBieži izmantots: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Reti izmantots: lei200, lei500
Centrālā bankaRumānijas Nacionālā banka
Lietotāji
Rumānija

Kāpēc jūs interesē RON?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt RON e-pasta atjauninājumusIegūt RON kursus savā tālrunīIegūt RON valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17717
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34940
USD / CHF0.789847
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.307
AUD / USD0.671016

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%