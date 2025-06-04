RON - Rumānijas leja
Rumānijas leja ir Rumānija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Rumānijas leja maiņas kurss ir RON uz USD kurss. Valūtas kods Lei ir RON, un valūtas simbols ir lei. Zemāk atradīsiet Rumānijas leja kursus un valūtas konvertētāju.
Rumānijas leja statistika
|Nosaukums
|Rumānijas leja
|Simbols
|lei
|Mazākā vienība
|1/100 = Nauda
|Mazākās vienības simbols
|Nauda
|Populārākā RON konvertācija
|RON uz USD
|Populārākā RON diagramma
|RON uz USD diagramma
Rumānijas leja profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Nauda10, Nauda50
Reti izmantots: Nauda1, Nauda5
|Banknotes
|Bieži izmantots: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Reti izmantots: lei200, lei500
|Centrālā banka
|Rumānijas Nacionālā banka
|Lietotāji
Rumānija
Rumānija
