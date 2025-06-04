  1. Sākums
gel
GEL - Gruzijas lari

Gruzijas lari ir Džordžija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gruzijas lari maiņas kurss ir GEL uz USD kurss. Valūtas kods Lari ir GEL, un valūtas simbols ir ₾. Zemāk atradīsiet Gruzijas lari kursus un valūtas konvertētāju.

Gruzijas lari statistika

NosaukumsGruzijas lari
SimbolsLari
Mazākā vienība1/100 = Tetri
Mazākās vienības simbolsTetri
Populārākā GEL konvertācijaGEL uz USD
Populārākā GEL diagrammaGEL uz USD diagramma

Gruzijas lari profils

MonētasBieži izmantots: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
BanknotesBieži izmantots: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
Centrālā bankaDžordžijas Nacionālā banka
Lietotāji
Džordžija

