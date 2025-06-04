GEL - Gruzijas lari
Gruzijas lari ir Džordžija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gruzijas lari maiņas kurss ir GEL uz USD kurss. Valūtas kods Lari ir GEL, un valūtas simbols ir ₾. Zemāk atradīsiet Gruzijas lari kursus un valūtas konvertētāju.
Gruzijas lari statistika
|Nosaukums
|Gruzijas lari
|Simbols
|Lari
|Mazākā vienība
|1/100 = Tetri
|Mazākās vienības simbols
|Tetri
|Populārākā GEL konvertācija
|GEL uz USD
|Populārākā GEL diagramma
|GEL uz USD diagramma
Gruzijas lari profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
|Banknotes
|Bieži izmantots: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
|Centrālā banka
|Džordžijas Nacionālā banka
|Lietotāji
Džordžija
Džordžija
