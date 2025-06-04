PHP - Filipīnu peso
Filipīnu peso ir Filipīnas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Filipīnu peso maiņas kurss ir PHP uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir PHP, un valūtas simbols ir ₱. Zemāk atradīsiet Filipīnu peso kursus un valūtas konvertētāju.
Filipīnu peso statistika
|Nosaukums
|Filipīnu peso
|Simbols
|₱
|Mazākā vienība
|1/100 = Sentimo
|Mazākās vienības simbols
|Sentimo
|Populārākā PHP konvertācija
|PHP uz USD
|Populārākā PHP diagramma
|PHP uz USD diagramma
Filipīnu peso profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Reti izmantots: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Reti izmantots: ₱5, ₱10
|Centrālā banka
|Filipīnu centrālā banka
|Lietotāji
Filipīnas
Filipīnas
Kāpēc jūs interesē PHP?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt PHP e-pasta atjauninājumusIegūt PHP kursus savā tālrunīIegūt PHP valūtas datu API savam uzņēmumam