PHP - Filipīnu peso

Filipīnu peso ir Filipīnas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Filipīnu peso maiņas kurss ir PHP uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir PHP, un valūtas simbols ir ₱. Zemāk atradīsiet Filipīnu peso kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

Filipīnu peso statistika

NosaukumsFilipīnu peso
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Sentimo
Mazākās vienības simbolsSentimo
Populārākā PHP konvertācijaPHP uz USD
Populārākā PHP diagrammaPHP uz USD diagramma

Filipīnu peso profils

MonētasBieži izmantots: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Reti izmantots: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
BanknotesBieži izmantots: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Reti izmantots: ₱5, ₱10
Centrālā bankaFilipīnu centrālā banka
Lietotāji
Filipīnas

