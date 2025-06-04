DJF - Džibutijas franks
Džibutijas franks ir Džibutija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Džibutijas franks maiņas kurss ir DJF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir DJF, un valūtas simbols ir Fdj. Zemāk atradīsiet Džibutijas franks kursus un valūtas konvertētāju.
Džibutijas franks statistika
|Nosaukums
|Džibutijas franks
|Simbols
|francs
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā DJF konvertācija
|DJF uz USD
|Populārākā DJF diagramma
|DJF uz USD diagramma
Džibutijas franks profils
|Lietotāji
Džibutija
Džibutija
Kāpēc jūs interesē DJF?
