DJF - Džibutijas franks

Džibutijas franks ir Džibutija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Džibutijas franks maiņas kurss ir DJF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir DJF, un valūtas simbols ir Fdj. Zemāk atradīsiet Džibutijas franks kursus un valūtas konvertētāju.

Džibutijas franks statistika

NosaukumsDžibutijas franks
Simbolsfrancs
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā DJF konvertācijaDJF uz USD
Populārākā DJF diagrammaDJF uz USD diagramma

Džibutijas franks profils

Lietotāji
Džibutija

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17658
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.638
GBP / USD1.34879
USD / CHF0.790064
USD / CAD1.36654
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670814

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%