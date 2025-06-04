CDF - Kongo franks
Kongo franks ir Kongo/Kinšasa valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kongo franks maiņas kurss ir CDF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir CDF, un valūtas simbols ir FC. Zemāk atradīsiet Kongo franks kursus un valūtas konvertētāju.
Kongo franks statistika
|Nosaukums
|Kongo franks
|Simbols
|francs
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā CDF konvertācija
|CDF uz USD
|Populārākā CDF diagramma
|CDF uz USD diagramma
Kongo franks profils
|Lietotāji
Kongo/Kinšasa
Kongo/Kinšasa
Kāpēc jūs interesē CDF?
