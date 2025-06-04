  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. CDF

cdf
CDF - Kongo franks

Kongo franks ir Kongo/Kinšasa valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kongo franks maiņas kurss ir CDF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir CDF, un valūtas simbols ir FC. Zemāk atradīsiet Kongo franks kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

cdf
CDFKongo franks

Kongo franks statistika

NosaukumsKongo franks
Simbolsfrancs
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā CDF konvertācijaCDF uz USD
Populārākā CDF diagrammaCDF uz USD diagramma

Kongo franks profils

Lietotāji
Kongo/Kinšasa

Kāpēc jūs interesē CDF?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt CDF e-pasta atjauninājumusIegūt CDF kursus savā tālrunīIegūt CDF valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17644
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.622
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.256
AUD / USD0.670781

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%