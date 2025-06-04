  1. Sākums
RSD - Serbijas dinārs

Serbijas dinārs ir Serbija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Serbijas dinārs maiņas kurss ir RSD uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir RSD, un valūtas simbols ir Дин.. Zemāk atradīsiet Serbijas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.

Serbijas dinārs statistika

NosaukumsSerbijas dinārs
SimbolsРСД
Mazākā vienība1/100 = Nauda
Mazākās vienības simbolsNauda
Populārākā RSD konvertācijaRSD uz USD
Populārākā RSD diagrammaRSD uz USD diagramma

Serbijas dinārs profils

IesaukasGlava
MonētasBieži izmantots: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
BanknotesBieži izmantots: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Reti izmantots: РСД2000, РСД5000
Centrālā bankaSerbijas Nacionālā banka
Lietotāji
Serbija

