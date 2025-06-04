RSD - Serbijas dinārs
Serbijas dinārs ir Serbija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Serbijas dinārs maiņas kurss ir RSD uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir RSD, un valūtas simbols ir Дин.. Zemāk atradīsiet Serbijas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.
Serbijas dinārs statistika
|Nosaukums
|Serbijas dinārs
|Simbols
|РСД
|Mazākā vienība
|1/100 = Nauda
|Mazākās vienības simbols
|Nauda
|Populārākā RSD konvertācija
|RSD uz USD
|Populārākā RSD diagramma
|RSD uz USD diagramma
Serbijas dinārs profils
|Iesaukas
|Glava
|Monētas
|Bieži izmantots: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
|Banknotes
|Bieži izmantots: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Reti izmantots: РСД2000, РСД5000
|Centrālā banka
|Serbijas Nacionālā banka
|Lietotāji
Serbija
Serbija
Kāpēc jūs interesē RSD?
