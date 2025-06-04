AMD - Armēnijas drams
Armēnijas drams ir Armēnija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Armēnijas drams maiņas kurss ir AMD uz USD kurss. Valūtas kods Drami ir AMD, un valūtas simbols ir ֏. Zemāk atradīsiet Armēnijas drams kursus un valūtas konvertētāju.
Armēnijas drams statistika
|Nosaukums
|Armēnijas drams
|Simbols
|֏
|Mazākā vienība
|1/100 = Luma
|Mazākās vienības simbols
|Luma
|Populārākā AMD konvertācija
|AMD uz USD
|Populārākā AMD diagramma
|AMD uz USD diagramma
Armēnijas drams profils
|Monētas
|Bieži izmantots: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Banknotes
|Bieži izmantots: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Centrālā banka
|Armēnijas centrālā banka
|Lietotāji
Armēnija
Armēnija
Kāpēc jūs interesē AMD?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt AMD e-pasta atjauninājumusIegūt AMD kursus savā tālrunīIegūt AMD valūtas datu API savam uzņēmumam