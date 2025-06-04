  1. Sākums
AMD - Armēnijas drams

Armēnijas drams ir Armēnija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Armēnijas drams maiņas kurss ir AMD uz USD kurss. Valūtas kods Drami ir AMD, un valūtas simbols ir ֏. Zemāk atradīsiet Armēnijas drams kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

amd
AMDArmēnijas drams

Armēnijas drams statistika

NosaukumsArmēnijas drams
Simbols֏
Mazākā vienība1/100 = Luma
Mazākās vienības simbolsLuma
Populārākā AMD konvertācijaAMD uz USD
Populārākā AMD diagrammaAMD uz USD diagramma

Armēnijas drams profils

MonētasBieži izmantots: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
BanknotesBieži izmantots: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
Centrālā bankaArmēnijas centrālā banka
Lietotāji
Armēnija

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17778
GBP / EUR1.14693
USD / JPY156.424
GBP / USD1.35083
USD / CHF0.788822
USD / CAD1.36565
EUR / JPY184.232
AUD / USD0.671497

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%