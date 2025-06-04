  1. Sākums
KZT - Kazahstānas tenge

Kazahstānas tenge ir Kazahstāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kazahstānas tenge maiņas kurss ir KZT uz USD kurss. Valūtas kods Tenge ir KZT, un valūtas simbols ir ₸. Zemāk atradīsiet Kazahstānas tenge kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

kzt
KZTKazahstānas tenge

Kazahstānas tenge statistika

NosaukumsKazahstānas tenge
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Tïin
Mazākās vienības simbolsTïin
Populārākā KZT konvertācijaKZT uz USD
Populārākā KZT diagrammaKZT uz USD diagramma

Kazahstānas tenge profils

MonētasBieži izmantots: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
BanknotesBieži izmantots: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
Centrālā bankaKazahstānas Nacionālā banka
Lietotāji
Kazahstāna

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17657
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.645
GBP / USD1.34882
USD / CHF0.790061
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.304
AUD / USD0.670887

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%