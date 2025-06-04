KZT - Kazahstānas tenge
Kazahstānas tenge ir Kazahstāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kazahstānas tenge maiņas kurss ir KZT uz USD kurss. Valūtas kods Tenge ir KZT, un valūtas simbols ir ₸. Zemāk atradīsiet Kazahstānas tenge kursus un valūtas konvertētāju.
Kazahstānas tenge statistika
|Nosaukums
|Kazahstānas tenge
|Simbols
|₸
|Mazākā vienība
|1/100 = Tïin
|Mazākās vienības simbols
|Tïin
|Populārākā KZT konvertācija
|KZT uz USD
|Populārākā KZT diagramma
|KZT uz USD diagramma
Kazahstānas tenge profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Centrālā banka
|Kazahstānas Nacionālā banka
|Lietotāji
Kazahstāna
Kāpēc jūs interesē KZT?
