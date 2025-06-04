TND - Tunisijas dinārs
Tunisijas dinārs ir Tunisija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Tunisijas dinārs maiņas kurss ir TND uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir TND, un valūtas simbols ir د.ت. Zemāk atradīsiet Tunisijas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.
Tunisijas dinārs statistika
|Nosaukums
|Tunisijas dinārs
|Simbols
|Dinārs
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā TND konvertācija
|TND uz USD
|Populārākā TND diagramma
|TND uz USD diagramma
Tunisijas dinārs profils
|Lietotāji
Tunisija
Tunisija
Kāpēc jūs interesē TND?
