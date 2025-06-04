  1. Sākums
tnd
TND - Tunisijas dinārs

Tunisijas dinārs ir Tunisija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Tunisijas dinārs maiņas kurss ir TND uz USD kurss. Valūtas kods Dināri ir TND, un valūtas simbols ir د.ت. Zemāk atradīsiet Tunisijas dinārs kursus un valūtas konvertētāju.

Tunisijas dinārs statistika

NosaukumsTunisijas dinārs
SimbolsDinārs
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā TND konvertācijaTND uz USD
Populārākā TND diagrammaTND uz USD diagramma

Tunisijas dinārs profils

Lietotāji
Tunisija

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34952
USD / CHF0.789747
USD / CAD1.36700
EUR / JPY184.320
AUD / USD0.671056

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%