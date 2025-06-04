  1. Sākums
bmd
BMD - Bermudu dolārs

Bermudu dolārs ir Bermuda valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bermudu dolārs maiņas kurss ir BMD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir BMD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Bermudu dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

bmd
BMDBermudu dolārs

Bermudu dolārs statistika

NosaukumsBermudu dolārs
Simbols$
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā BMD konvertācijaBMD uz USD
Populārākā BMD diagrammaBMD uz USD diagramma

Bermudu dolārs profils

Centrālā bankaBermudu monetārā iestāde
Lietotāji
Bermuda

