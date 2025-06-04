WST - Samoa tala
Samoa tala ir Samoa valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Samoa tala maiņas kurss ir WST uz USD kurss. Valūtas kods Tala ir WST, un valūtas simbols ir WS$. Zemāk atradīsiet Samoa tala kursus un valūtas konvertētāju.
Samoa tala statistika
|Nosaukums
|Samoa tala
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Sene
|Mazākās vienības simbols
|Sene
|Populārākā WST konvertācija
|WST uz USD
|Populārākā WST diagramma
|WST uz USD diagramma
Samoa tala profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
|Banknotes
|Bieži izmantots: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrālā banka
|Samoas Centrālā banka
|Lietotāji
Samoa
Samoa
Kāpēc jūs interesē WST?
