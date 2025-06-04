  1. Sākums
WST - Samoa tala

Samoa tala ir Samoa valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Samoa tala maiņas kurss ir WST uz USD kurss. Valūtas kods Tala ir WST, un valūtas simbols ir WS$. Zemāk atradīsiet Samoa tala kursus un valūtas konvertētāju.

Samoa tala statistika

NosaukumsSamoa tala
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Sene
Mazākās vienības simbolsSene
Populārākā WST konvertācijaWST uz USD
Populārākā WST diagrammaWST uz USD diagramma

Samoa tala profils

MonētasBieži izmantots: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
BanknotesBieži izmantots: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrālā bankaSamoas Centrālā banka
Lietotāji
Samoa

