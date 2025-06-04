  1. Sākums
GMD - Gambijas dalasi

Gambijas dalasi ir Gambija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gambijas dalasi maiņas kurss ir GMD uz USD kurss. Valūtas kods Dalasis ir GMD, un valūtas simbols ir D. Zemāk atradīsiet Gambijas dalasi kursus un valūtas konvertētāju.

Gambijas dalasi statistika

NosaukumsGambijas dalasi
SimbolsDalasi
Mazākā vienība1/100 = butut
Mazākās vienības simbolsbutut
Populārākā GMD konvertācijaGMD uz USD
Populārākā GMD diagrammaGMD uz USD diagramma

Gambijas dalasi profils

Lietotāji
Gambija

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17623
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.719
GBP / USD1.34843
USD / CHF0.790262
USD / CAD1.36720
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.670700

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%