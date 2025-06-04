GMD - Gambijas dalasi
Gambijas dalasi ir Gambija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gambijas dalasi maiņas kurss ir GMD uz USD kurss. Valūtas kods Dalasis ir GMD, un valūtas simbols ir D. Zemāk atradīsiet Gambijas dalasi kursus un valūtas konvertētāju.
Gambijas dalasi statistika
|Nosaukums
|Gambijas dalasi
|Simbols
|Dalasi
|Mazākā vienība
|1/100 = butut
|Mazākās vienības simbols
|butut
|Populārākā GMD konvertācija
|GMD uz USD
|Populārākā GMD diagramma
|GMD uz USD diagramma
Gambijas dalasi profils
|Lietotāji
Gambija
Gambija
Kāpēc jūs interesē GMD?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt GMD e-pasta atjauninājumusIegūt GMD kursus savā tālrunīIegūt GMD valūtas datu API savam uzņēmumam