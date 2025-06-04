XLM - Stellar Lumen
Valūtas kods Lumens ir XLM, un valūtas simbols ir *. Zemāk atradīsiet Stellar Lumen kursus un valūtas konvertētāju. Varat arī abonēt mūsu valūtu biļetenus ar ikdienas kursiem un analīzi, lasīt Xe valūtu emuāru vai ņemt XLM kursus līdzi, izmantojot mūsu Xe valūtu lietotnes un tīmekļa vietni.
Stellar Lumen Informācija
Stellar ir atvērtā koda tīkls valūtām un maksājumiem. Stellar ļauj izveidot, nosūtīt un tirgot digitālas naudas reprezentācijas - dolārus, pesos, bitcoin, praktiski jebko. Tas ir izstrādāts tā, lai visas pasaules finanšu sistēmas varētu strādāt kopā vienā tīklā.
Risks, lietojot Uniswap
Kriptovalūtas ir saistītas ar augstu risku, jo tās ir svārstīgas, nav pārbaudītas laikā un pašlaik nav regulētas vai likumīgas. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes kriptovalūtu maki ir tikuši apdraudēti no hakeriem, kas noveda pie plaša mēroga zādzībām.
Stellar History
2014. gadā Jed McCaleb, Mt. Gox dibinātājs un Ripple līdzdibinātājs, uzsāka Stellar tīkla sistēmu kopā ar bijušo juristi Joyce Kim. Pirms oficiālās palaišanas McCaleb izveidoja vietni ar nosaukumu "Secret Bitcoin Project", meklējot alfa testētājus. Bezpeļņas organizācija Stellar Development Foundation tika izveidota sadarbībā ar Stripe izpilddirektoru Patrick Collison, un projekts oficiāli tika palaists tajā jūlijā. Stellar saņēma 3 miljonus dolāru sākotnējā finansējumā no Stripe. Stellar tika izlaista kā decentralizēts maksājumu tīkls un protokols ar vietējo valūtu, stellar. Tās palaišanas brīdī tīklā bija 100 miljardi stellaru. 25 procenti no tiem tiks piešķirti citām bezpeļņas organizācijām, kas strādā pie finanšu iekļaušanas. Stripe saņēma 2 procentus vai 2 miljardus no sākotnējiem stellariem pretī savai sākotnējai investīcijai. Kriptovalūta, kas sākotnēji bija pazīstama kā stellar, vēlāk tika saukta par Lumens vai XLM. 2014. gada augustā Mercado Bitcoin, pirmā Brazīlijas bitcoin birža, paziņoja, ka izmantos Stellar tīklu. 2015. gada janvārī Stellar bija aptuveni 3 miljoni reģistrētu lietotāju kontu savā platformā, un tās tirgus vērtība bija gandrīz 15 miljoni dolāru.
Stellar Lumen statistika
|Nosaukums
|Stellar Lumen
|Mazākā vienība
|1/10000000 = stroop
|Mazākās vienības simbols
|stroop
Kāpēc jūs interesē XLM?
