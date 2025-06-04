SZL - Svazilendas lilangeni
Svazilendas lilangeni ir eSwatini valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Svazilendas lilangeni maiņas kurss ir SZL uz USD kurss. Valūtas kods Emalangeni ir SZL, un valūtas simbols ir E. Zemāk atradīsiet Svazilendas lilangeni kursus un valūtas konvertētāju.
Svazilendas lilangeni statistika
|Nosaukums
|Svazilendas lilangeni
|Simbols
|Lilangeni
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā SZL konvertācija
|SZL uz USD
|Populārākā SZL diagramma
|SZL uz USD diagramma
Svazilendas lilangeni profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
|Banknotes
|Bieži izmantots: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
|Centrālā banka
|eSwatini Centrālā banka
|Lietotāji
eSwatini
Kāpēc jūs interesē SZL?
