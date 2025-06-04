  1. Sākums
SZL - Svazilendas lilangeni

Svazilendas lilangeni ir eSwatini valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Svazilendas lilangeni maiņas kurss ir SZL uz USD kurss. Valūtas kods Emalangeni ir SZL, un valūtas simbols ir E. Zemāk atradīsiet Svazilendas lilangeni kursus un valūtas konvertētāju.

Svazilendas lilangeni statistika

NosaukumsSvazilendas lilangeni
SimbolsLilangeni
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā SZL konvertācijaSZL uz USD
Populārākā SZL diagrammaSZL uz USD diagramma

Svazilendas lilangeni profils

MonētasBieži izmantots: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
BanknotesBieži izmantots: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
Centrālā bankaeSwatini Centrālā banka
Lietotāji
eSwatini

