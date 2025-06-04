EGP - Ēģiptes mārciņa
Ēģiptes mārciņa ir Ēģipte valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ēģiptes mārciņa maiņas kurss ir EGP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir EGP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Ēģiptes mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.
Pirms 19. gadsimta Ēģiptē tika izmantotas vietējā ražojuma monētas, jo valstī nebija oficiālas valūtas. 1834. gadā parlamenta likumprojekts izdeva jaunu valūtu, kas balstījās uz bimetālisku sistēmu, kas sastāvēja no zelta un sudraba. Šis likumprojekts tika izpildīts 1836. gadā, un Ēģiptes mārciņa aizstāja Ēģiptes piastru, kas tika izmantota kopš Ēģipte bija daļa no Osmaņu impērijas. 1885. gadā bimetāliskā standarta vietā tika ieviests vienots zelta standarts, ņemot vērā sudraba vērtības svārstības.
1898. gadā tika izveidota Ēģiptes Nacionālā banka, un gadu vēlāk tā sāka izsniegt pirmās banknotes. Šīs banknotes bija konvertējamas zeltā līdz 1914. gadam, kad Ēģiptes mārciņa pieņēma fiksētu maiņas kursu pret Britu mārciņu. 1961. gadā tika izveidota Ēģiptes centrālā banka, kurai tika uzticēta valsts valūtas pārvaldība un kontrole. Gadu vēlāk Ēģipte pameta Sterliņu zonu un piesaistīja savu vērtību ASV dolāram līdz 1989. gadam. Mūsdienās Ēģiptes mārciņas maiņas kurss svārstās, kamēr to cieši kontrolē centrālā banka.
Ēģiptes mārciņa statistika
|Nosaukums
|Ēģiptes mārciņa
|Simbols
|£
|Mazākā vienība
|1/100 = Piastra
|Mazākās vienības simbols
|Pt
|Populārākā EGP konvertācija
|EGP uz USD
|Populārākā EGP diagramma
|EGP uz USD diagramma
Ēģiptes mārciņa profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Pt1, Pt5, Pt10, Pt20, Pt25, Pt50, £1
|Banknotes
|Bieži izmantots: Pt5, Pt10, Pt25, Pt50, £1, £5, £10, £20, £50, £100, £200
|Centrālā banka
|Ēģiptes Centrālā banka
|Lietotāji
Ēģipte, Gazas josla
Ēģipte, Gazas josla
Kāpēc jūs interesē EGP?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt EGP e-pasta atjauninājumusIegūt EGP kursus savā tālrunīIegūt EGP valūtas datu API savam uzņēmumam