EGP - Ēģiptes mārciņa

Ēģiptes mārciņa ir Ēģipte valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ēģiptes mārciņa maiņas kurss ir EGP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir EGP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Ēģiptes mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

Pirms 19. gadsimta Ēģiptē tika izmantotas vietējā ražojuma monētas, jo valstī nebija oficiālas valūtas. 1834. gadā parlamenta likumprojekts izdeva jaunu valūtu, kas balstījās uz bimetālisku sistēmu, kas sastāvēja no zelta un sudraba. Šis likumprojekts tika izpildīts 1836. gadā, un Ēģiptes mārciņa aizstāja Ēģiptes piastru, kas tika izmantota kopš Ēģipte bija daļa no Osmaņu impērijas. 1885. gadā bimetāliskā standarta vietā tika ieviests vienots zelta standarts, ņemot vērā sudraba vērtības svārstības.

1898. gadā tika izveidota Ēģiptes Nacionālā banka, un gadu vēlāk tā sāka izsniegt pirmās banknotes. Šīs banknotes bija konvertējamas zeltā līdz 1914. gadam, kad Ēģiptes mārciņa pieņēma fiksētu maiņas kursu pret Britu mārciņu. 1961. gadā tika izveidota Ēģiptes centrālā banka, kurai tika uzticēta valsts valūtas pārvaldība un kontrole. Gadu vēlāk Ēģipte pameta Sterliņu zonu un piesaistīja savu vērtību ASV dolāram līdz 1989. gadam. Mūsdienās Ēģiptes mārciņas maiņas kurss svārstās, kamēr to cieši kontrolē centrālā banka.

Ēģiptes mārciņa statistika

NosaukumsĒģiptes mārciņa
Simbols£
Mazākā vienība1/100 = Piastra
Mazākās vienības simbolsPt
Populārākā EGP konvertācijaEGP uz USD
Populārākā EGP diagrammaEGP uz USD diagramma

Ēģiptes mārciņa profils

MonētasBieži izmantots: Pt1, Pt5, Pt10, Pt20, Pt25, Pt50, £1
BanknotesBieži izmantots: Pt5, Pt10, Pt25, Pt50, £1, £5, £10, £20, £50, £100, £200
Centrālā bankaĒģiptes Centrālā banka
Lietotāji
Ēģipte, Gazas josla

