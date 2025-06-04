  1. Sākums
MXN - Meksikas peso

Meksikas peso ir Meksika valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Meksikas peso maiņas kurss ir MXN uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir MXN, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Meksikas peso kursus un valūtas konvertētāju.

MXNMeksikas peso

Kā viena no vecākajām valūtām Ziemeļamerikā, oriģinālais Meksikas peso sekoja Spānijas sudraba dolāra un astoņu gabalu dizainam. Tas bija oficiāla likumīga maksāšanas līdzeklis gan ASV (līdz 1857. gadam), gan Kanādā (līdz 1854. gadam). Peso bija oriģinālo astoņu gabalu pēctecis, ko Spānijas valdība izdeva Meksikā, un ko Meksika turpināja izmantot kā valūtu pēc neatkarības iegūšanas. Sākotnēji stabila un droša valūta, tā palīdzēja iedvesmot Amerikāņu dolāra dizainu, kas tika izlaists par vienādu vērtību ar Meksikas peso. 1993. gadā, pēc vairākiem inflācijas un devalvācijas gadiem, Meksikas banka mainīja savu monetāro politiku un ieviesa jaunu valūtu, ko sauc par Nuevo Peso (Jaunais peso). Vērtība mainījās, 1,000 veco peso kļūstot par vienu Nuevo peso. 1996. gadā termins 'Nuevo' tika atcelts, un tagad to vienkārši sauc par Meksikas peso (MXN).

Meksikas peso statistika

NosaukumsMeksikas peso
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā MXN konvertācijaMXN uz USD
Populārākā MXN diagrammaMXN uz USD diagramma

Meksikas peso profils

Iesaukaslana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
MonētasBieži izmantots: Cent50, $1, $2, $5, $10
Reti izmantots: Cent5, Cent10, Cent20, $20, $50, $100
BanknotesBieži izmantots: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
Centrālā bankaMeksikas banka
Lietotāji
Meksika

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17731
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789808
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.337
AUD / USD0.670969

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%