MXN - Meksikas peso
Meksikas peso ir Meksika valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Meksikas peso maiņas kurss ir MXN uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir MXN, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Meksikas peso kursus un valūtas konvertētāju.
Kā viena no vecākajām valūtām Ziemeļamerikā, oriģinālais Meksikas peso sekoja Spānijas sudraba dolāra un astoņu gabalu dizainam. Tas bija oficiāla likumīga maksāšanas līdzeklis gan ASV (līdz 1857. gadam), gan Kanādā (līdz 1854. gadam). Peso bija oriģinālo astoņu gabalu pēctecis, ko Spānijas valdība izdeva Meksikā, un ko Meksika turpināja izmantot kā valūtu pēc neatkarības iegūšanas. Sākotnēji stabila un droša valūta, tā palīdzēja iedvesmot Amerikāņu dolāra dizainu, kas tika izlaists par vienādu vērtību ar Meksikas peso. 1993. gadā, pēc vairākiem inflācijas un devalvācijas gadiem, Meksikas banka mainīja savu monetāro politiku un ieviesa jaunu valūtu, ko sauc par Nuevo Peso (Jaunais peso). Vērtība mainījās, 1,000 veco peso kļūstot par vienu Nuevo peso. 1996. gadā termins 'Nuevo' tika atcelts, un tagad to vienkārši sauc par Meksikas peso (MXN).
Meksikas peso statistika
|Nosaukums
|Meksikas peso
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā MXN konvertācija
|MXN uz USD
|Populārākā MXN diagramma
|MXN uz USD diagramma
Meksikas peso profils
|Iesaukas
|lana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
|Monētas
|Bieži izmantots: Cent50, $1, $2, $5, $10
Reti izmantots: Cent5, Cent10, Cent20, $20, $50, $100
|Banknotes
|Bieži izmantots: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Centrālā banka
|Meksikas banka
|Lietotāji
