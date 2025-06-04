GIP - Gibraltāra mārciņa
Gibraltāra mārciņa ir Gibraltārs valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gibraltāra mārciņa maiņas kurss ir GIP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir GIP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Gibraltāra mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.
Gibraltāra mārciņa statistika
|Nosaukums
|Gibraltāra mārciņa
|Simbols
|£
|Mazākā vienība
|1/100 = Penny
|Mazākās vienības simbols
|p
|Populārākā GIP konvertācija
|GIP uz USD
|Populārākā GIP diagramma
|GIP uz USD diagramma
Gibraltāra mārciņa profils
|Monētas
|Bieži izmantots: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Banknotes
|Bieži izmantots: £5, £10, £20, £50, £100
|Lietotāji
Gibraltārs
Gibraltārs
Kāpēc jūs interesē GIP?
