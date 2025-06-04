  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. GIP

gip
GIP - Gibraltāra mārciņa

Gibraltāra mārciņa ir Gibraltārs valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gibraltāra mārciņa maiņas kurss ir GIP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir GIP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Gibraltāra mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

gip
GIPGibraltāra mārciņa

Gibraltāra mārciņa statistika

NosaukumsGibraltāra mārciņa
Simbols£
Mazākā vienība1/100 = Penny
Mazākās vienības simbolsp
Populārākā GIP konvertācijaGIP uz USD
Populārākā GIP diagrammaGIP uz USD diagramma

Gibraltāra mārciņa profils

MonētasBieži izmantots: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BanknotesBieži izmantots: £5, £10, £20, £50, £100
Lietotāji
Gibraltārs

Kāpēc jūs interesē GIP?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt GIP e-pasta atjauninājumusIegūt GIP kursus savā tālrunīIegūt GIP valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17623
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.719
GBP / USD1.34843
USD / CHF0.790262
USD / CAD1.36720
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.670700

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%