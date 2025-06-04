  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. KMF

kmf
KMF - Komoru franks

Komoru franks ir Komoru salas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Komoru franks maiņas kurss ir KMF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir KMF, un valūtas simbols ir CF. Zemāk atradīsiet Komoru franks kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

kmf
KMFKomoru franks

Komoru franks statistika

NosaukumsKomoru franks
Simbolsfrancs
Mazākā vienība1/100 = Centīme
Mazākās vienības simbolsCentīme
Populārākā KMF konvertācijaKMF uz USD
Populārākā KMF diagrammaKMF uz USD diagramma

Komoru franks profils

MonētasBieži izmantots: francs25, francs50, francs100
BanknotesBieži izmantots: francs1, francs2, francs5, francs10
Centrālā bankaKomoru centrālā banka
Lietotāji
Komoru salas

Kāpēc jūs interesē KMF?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt KMF e-pasta atjauninājumusIegūt KMF kursus savā tālrunīIegūt KMF valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17648
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.656
GBP / USD1.34866
USD / CHF0.790102
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.303
AUD / USD0.670803

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%