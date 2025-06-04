KMF - Komoru franks
Komoru franks ir Komoru salas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Komoru franks maiņas kurss ir KMF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir KMF, un valūtas simbols ir CF. Zemāk atradīsiet Komoru franks kursus un valūtas konvertētāju.
Komoru franks statistika
|Nosaukums
|Komoru franks
|Simbols
|francs
|Mazākā vienība
|1/100 = Centīme
|Mazākās vienības simbols
|Centīme
|Populārākā KMF konvertācija
|KMF uz USD
|Populārākā KMF diagramma
|KMF uz USD diagramma
Komoru franks profils
|Monētas
|Bieži izmantots: francs25, francs50, francs100
|Banknotes
|Bieži izmantots: francs1, francs2, francs5, francs10
|Centrālā banka
|Komoru centrālā banka
|Lietotāji
Komoru salas
Komoru salas
Kāpēc jūs interesē KMF?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt KMF e-pasta atjauninājumusIegūt KMF kursus savā tālrunīIegūt KMF valūtas datu API savam uzņēmumam