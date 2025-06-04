XRP - Ripple
Valūtas kods Ripple ir XRP. Zemāk atradīsiet Ripple kursus un valūtas konvertētāju. Varat arī abonēt mūsu valūtu biļetenus ar ikdienas kursiem un analīzi, lasīt Xe valūtu emuāru vai ņemt XRP kursus līdzi, izmantojot mūsu Xe valūtu lietotnes un tīmekļa vietni.
Ripple Informācija
XRP ir digitālais aktīvs, kas izveidots maksājumiem. Tas ir vietējais digitālais aktīvs XRP Ledger, atvērtā koda, bezatļautā un decentralizētā blokķēdes tehnoloģija, kas var apstrādāt darījumus 3-5 sekunžu laikā. XRP var nosūtīt tieši, neizmantojot centrālo starpnieku, padarot to par ērtu instrumentu, lai ātri un efektīvi savienotu divas dažādas valūtas.
Risks, lietojot Ripple
Kriptovalūtas ir saistītas ar augstu risku, jo tās ir svārstīgas, nav pārbaudītas laikā un pašlaik nav regulētas vai likumīgas. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes kriptovalūtu maki ir tikuši apdraudēti no hakeriem, kas noveda pie plaša mēroga zādzībām.
Ripple Vēsture
XRP ir vietējais aktīvs XRP ledger, blokķēde, ko sākotnēji izstrādāja 2011. gadā izstrādātāji Arthur Britto, Jed McCaleb un David Schwartz. Protokols tika oficiāli palaists 2012. gadā, un drīz pēc tam komanda izveidoja jaunu uzņēmumu ar nosaukumu OpenCoin, kuru vadīja Chris Larsen, kurš pievienojās kā izpilddirektors.
Ripple statistika
|Nosaukums
|Ripple
|Mazākā vienība
|1/1000000 = nolaist
|Mazākās vienības simbols
|nolaist
Kāpēc jūs interesē XRP?
