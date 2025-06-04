GYD - Gajānas dolārs
Gajānas dolārs ir Gajana valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gajānas dolārs maiņas kurss ir GYD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir GYD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Gajānas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Gajānas dolārs statistika
|Nosaukums
|Gajānas dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā GYD konvertācija
|GYD uz USD
|Populārākā GYD diagramma
|GYD uz USD diagramma
Gajānas dolārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: $1, $5, $10
|Banknotes
|Bieži izmantots: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Centrālā banka
|Gajanas banka
|Lietotāji
Gajana
Kāpēc jūs interesē GYD?
