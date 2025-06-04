  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. GYD

gyd
GYD - Gajānas dolārs

Gajānas dolārs ir Gajana valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Gajānas dolārs maiņas kurss ir GYD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir GYD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Gajānas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

gyd
GYDGajānas dolārs

Gajānas dolārs statistika

NosaukumsGajānas dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā GYD konvertācijaGYD uz USD
Populārākā GYD diagrammaGYD uz USD diagramma

Gajānas dolārs profils

MonētasBieži izmantots: $1, $5, $10
BanknotesBieži izmantots: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
Centrālā bankaGajanas banka
Lietotāji
Gajana

Kāpēc jūs interesē GYD?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt GYD e-pasta atjauninājumusIegūt GYD kursus savā tālrunīIegūt GYD valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17623
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.719
GBP / USD1.34843
USD / CHF0.790262
USD / CAD1.36720
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.670700

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%