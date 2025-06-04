ISK - Islandes krona
Islandes krona ir Islande valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Islandes krona maiņas kurss ir ISK uz USD kurss. Valūtas kods Kronas ir ISK, un valūtas simbols ir kr. Zemāk atradīsiet Islandes krona kursus un valūtas konvertētāju.
Būdama bijusī Dānijas dalībniece, Islande izmantoja Dāņu Rigsdaler un pēc tam Dāņu kronu. 1885. gadā valsts sāka izsniegt savas banknotes. Dāņu valdīšanas laikā Islande bija saistīta ar Skandināvijas monetāro savienību līdz 1914. gadam, kad monetārā savienība tika izformēta. 1918. gadā Islande ieguva autonomiju no Dānijas, un Islandes krona tika izveidota kā valsts oficiālā valūta. Šī pirmā krona cieta no hiperinflācijas, un 1981. gadā notika reforma, lai pārvērtētu valūtu par 100 reizēm. Tika izdotas jaunas banknotes un monētas, un ISO valūtas kods tika mainīts no ISJ uz ISK.
Islande 2008. gada finanšu krīze
2008. gadā valsts piedzīvoja finanšu krīzi, kurā banku sektors sabruka. Kronas vērtība strauji kritās. Lai gan Centrālā banka centās to stabilizēt, piesaistot to eiro, krona turpināja krist. Kopš tā laika ir notikušas diskusijas par to, vai Islandei vajadzētu pieņemt stabilāku valūtu. eiro un Kanādas dolārs ir bijuši iecienīti, lai gan viedokļi joprojām ir dalīti.
Islandes krona statistika
|Nosaukums
|Islandes krona
|Simbols
|kr
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā ISK konvertācija
|ISK uz USD
|Populārākā ISK diagramma
|ISK uz USD diagramma
Islandes krona profils
|Monētas
|Bieži izmantots: kr1, kr5, kr10, kr50, kr100
|Banknotes
|Bieži izmantots: kr500, kr1000, kr2000, kr5000, kr10000
|Centrālā banka
|Islāndes Centrālā banka
|Lietotāji
Islande
Islande
