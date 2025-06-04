LINK - Chainlink
Valūtas kods Chainlink ir LINK. Zemāk atradīsiet Chainlink kursus un valūtas konvertētāju. Varat arī abonēt mūsu valūtu biļetenus ar ikdienas kursiem un analīzi, lasīt Xe valūtu emuāru vai ņemt LINK kursus līdzi, izmantojot mūsu Xe valūtu lietotnes un tīmekļa vietni.
Chainlink informācija
Chainlink ievērojami paplašina viedlīgumu iespējas, ļaujot piekļūt reālās pasaules datiem un ārpus ķēdes aprēķiniem, vienlaikus saglabājot drošības un uzticamības garantijas, kas ir inherentas blokķēdes tehnoloģijai.
Riski, lietojot Chainlink
Kriptovalūtas ir saistītas ar augstu risku, jo tās ir svārstīgas, nav laika pārbaudītas un pašlaik nav regulētas vai likumdošanas ietvaros. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes kriptovalūtu maki ir tikuši apdraudēti no hakeriem, kas noveda pie plaša mēroga zādzībām.
Chainlink vēsture
Chainlink tika izveidots 2017. gadā, kad Sergejs Nazarovs un Stīvs Eliss kopā ar Kornela universitātes profesoru Ari Juels publicēja baltu grāmatu, kas iepazīstināja ar Chainlink protokolu un tīklu. Chainlink darbojas kā ""tilts"" starp blokķēdi un ārpus ķēdes vidi. Tīkls, kas apkalpo viedlīgumus, tika oficiāli palaists 2019. gadā.
Saistītie saites
Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt zemāk norādītās saites.
Chainlink statistika
|Nosaukums
|Chainlink
|Mazākā vienība
|1/100 = N/A
|Mazākās vienības simbols
|N/A
Kāpēc jūs interesē LINK?
Es vēlos...Iegūt LINK valūtas datu API savam uzņēmumam