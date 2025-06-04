  1. Sākums
MZN - Mozambikas metikals

Mozambikas metikals ir Mozambika valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Mozambikas metikals maiņas kurss ir MZN uz USD kurss. Valūtas kods Metikāli ir MZN, un valūtas simbols ir MT. Zemāk atradīsiet Mozambikas metikals kursus un valūtas konvertētāju.

MZNMozambikas metikals

Mozambikas metikals statistika

NosaukumsMozambikas metikals
SimbolsMT
Mazākā vienība1/100 = Centavo
Mazākās vienības simbolsCentavo
Populārākā MZN konvertācijaMZN uz USD
Populārākā MZN diagrammaMZN uz USD diagramma

Mozambikas metikals profils

MonētasBieži izmantots: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
BanknotesBieži izmantots: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
Centrālā bankaMozambikas banka
Lietotāji
Mozambika

