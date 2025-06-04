SBD - Zālamana salu dolārs
Zālamana salu dolārs ir Solomona salas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Zālamana salu dolārs maiņas kurss ir SBD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir SBD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Zālamana salu dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Zālamana salu dolārs statistika
|Nosaukums
|Zālamana salu dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā SBD konvertācija
|SBD uz USD
|Populārākā SBD diagramma
|SBD uz USD diagramma
Zālamana salu dolārs profils
|Lietotāji
Solomona salas
Solomona salas
