SBD - Zālamana salu dolārs

Zālamana salu dolārs ir Solomona salas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Zālamana salu dolārs maiņas kurss ir SBD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir SBD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Zālamana salu dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Zālamana salu dolārs statistika

NosaukumsZālamana salu dolārs
Simbols$
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā SBD konvertācijaSBD uz USD
Populārākā SBD diagrammaSBD uz USD diagramma

Zālamana salu dolārs profils

Lietotāji
Solomona salas

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17717
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34940
USD / CHF0.789847
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.307
AUD / USD0.671016

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%