  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. XPT

xpt
XPT - Platīna unce

Platīna unce ir Platīns valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Platīna unce maiņas kurss ir XPT uz USD kurss. Valūtas kods Unces ir XPT. Zemāk atradīsiet Platīna unce kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

xpt
XPTPlatīna unce

Platīna unce statistika

NosaukumsPlatīna unce
SimbolsUnce
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā XPT konvertācijaXPT uz USD
Populārākā XPT diagrammaXPT uz USD diagramma

Platīna unce profils

Lietotāji
Platīns

Kāpēc jūs interesē XPT?

Es vēlos...

Abonēt XPT e-pasta atjauninājumusIegūt XPT kursus savā tālrunīIegūt XPT valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17747
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.539
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789322
USD / CAD1.36731
EUR / JPY184.320
AUD / USD0.670999

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%