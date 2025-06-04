  1. Sākums
ALL - Albānijas leks

Albānijas leks ir Albanija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Albānijas leks maiņas kurss ir ALL uz USD kurss. Valūtas kods Leke ir ALL, un valūtas simbols ir L. Zemāk atradīsiet Albānijas leks kursus un valūtas konvertētāju.

ALLAlbānijas leks

Albānijas leks statistika

NosaukumsAlbānijas leks
SimbolsLek
Mazākā vienība1/100 = Qindarkë
Mazākās vienības simbolsQindarkë
Populārākā ALL konvertācijaALL uz USD
Populārākā ALL diagrammaALL uz USD diagramma

Albānijas leks profils

MonētasBieži izmantots: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
BanknotesBieži izmantots: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
Centrālā bankaAlbanijas banka
Lietotāji
Albanija

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17778
GBP / EUR1.14693
USD / JPY156.424
GBP / USD1.35083
USD / CHF0.788822
USD / CAD1.36565
EUR / JPY184.232
AUD / USD0.671497

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%