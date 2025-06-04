ALL - Albānijas leks
Albānijas leks ir Albanija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Albānijas leks maiņas kurss ir ALL uz USD kurss. Valūtas kods Leke ir ALL, un valūtas simbols ir L. Zemāk atradīsiet Albānijas leks kursus un valūtas konvertētāju.
Albānijas leks statistika
|Nosaukums
|Albānijas leks
|Simbols
|Lek
|Mazākā vienība
|1/100 = Qindarkë
|Mazākās vienības simbols
|Qindarkë
|Populārākā ALL konvertācija
|ALL uz USD
|Populārākā ALL diagramma
|ALL uz USD diagramma
Albānijas leks profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Banknotes
|Bieži izmantots: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Centrālā banka
|Albanijas banka
|Lietotāji
Albanija
Kāpēc jūs interesē ALL?
